高鐵暑期增班226班次 7月起每週最多開行1163班

台灣高鐵公司因應暑假旅運需求，自7月1日至8月31日實施暑期增班計畫，每週將增開22至29班次列車，每週總班次提升至1,156至1,163班次，暑假期間共增開226班次列車，其中南下106班、北上120班。

高鐵表示，旅客可自6月3日凌晨零時起，依新時刻表購買7月1日發車的各車次車票，後續日期車票則依預售時程逐日開放購票。

此外，高鐵同步推出「少年優惠專案」，自7月1日至8月31日實施，凡12歲至18歲旅客搭乘指定車次，可享5折、75折或88折不等優惠。專案車票同樣自6月3日凌晨零時起逐日開放預售。

高鐵指出，此次暑期增開班次主要集中於平日晚間、週五南北向以及週日南下時段，以加強服務暑假出遊及參與各項活動的旅客需求。

高鐵建議旅客多利用「T-EX行動購票」App、便利商店及網路訂票系統提前訂位購票，亦可於車站營業時間至售票窗口及自動售票機購買增開班次車票。

高鐵提醒，購買「少年優惠專案」車票的旅客，乘車時須攜帶附有照片及出生年月日的有效身分證件正本，例如身分證或健保卡，以備查驗。相關優惠車票除可透過網路訂票系統購買外，也可利用T-EX App及全台合作便利商店完成訂位、付款及取票。