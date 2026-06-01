快訊

劉德華60歲妻狀態曝光！朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

美國對台政策不變？美防長避談台灣後鬆口：唯一改變是「說話方式」

台股開高直搗45,500點關卡！聯發科帶頭衝、鴻海站上300元

高鐵暑期增班226班次 7月起每週最多開行1163班

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵公司因應暑假旅運需求，自7月1日至8月31日實施暑期增班計畫，每週將增開22至29班次列車，每週總班次提升至1,156至1,163班次，暑假期間共增開226班次列車，其中南下106班、北上120班。

高鐵表示，旅客可自6月3日凌晨零時起，依新時刻表購買7月1日發車的各車次車票，後續日期車票則依預售時程逐日開放購票。

此外，高鐵同步推出「少年優惠專案」，自7月1日至8月31日實施，凡12歲至18歲旅客搭乘指定車次，可享5折、75折或88折不等優惠。專案車票同樣自6月3日凌晨零時起逐日開放預售。

高鐵指出，此次暑期增開班次主要集中於平日晚間、週五南北向以及週日南下時段，以加強服務暑假出遊及參與各項活動的旅客需求。

高鐵建議旅客多利用「T-EX行動購票」App、便利商店及網路訂票系統提前訂位購票，亦可於車站營業時間至售票窗口及自動售票機購買增開班次車票。

高鐵提醒，購買「少年優惠專案」車票的旅客，乘車時須攜帶附有照片及出生年月日的有效身分證件正本，例如身分證或健保卡，以備查驗。相關優惠車票除可透過網路訂票系統購買外，也可利用T-EX App及全台合作便利商店完成訂位、付款及取票。

高鐵

延伸閱讀

高鐵誤點意外美景！列車卡田中央 乘客狂拍「沉浸式稻浪」：像搭觀光列車

颱風薔蜜直逼沖繩奄美 氣象廳警告強風恐吹倒電線桿

新竹大遠百攜手9大銀行 刷卡加碼有感回饋

6月交通新制1次看 70歲高齡駕駛要換照、汽車考照筆試取消是非題

相關新聞

入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

婚孕宅救少子化 李同榮：小魚池擠更多魚、弱勢恐更苦

近期政府推動「婚孕宅」政策，宣示未來婚孕宅占社宅比例將由20%提升至40%，同時內政部也提出住宅法、都更條例、危老條例與都市計畫法台灣省施行細則等修法方向，希望透過容積獎勵、公私協力與都更危老機制，加速婚孕宅供給。

貨櫃海運價 本月漲勢擴大…5月來主要航線平均漲逾四成

全球海運搶艙潮一波波！美國政府對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日落日，亞洲出口商搶出貨、運抵美國，6月初及中旬，海運業者陸續發出GRI（綜合費率附加費），每櫃將加徵1,000-2,000美元區間，推估6月運價漲勢將擴大。

貨櫃三雄營收 法人唱旺

全球貨櫃輪運價自4月起反彈，5月漲勢擴大，市場看好貨櫃三雄長榮、陽明及萬海即將公布的5月營收表現優於4月。法人認為，在運價持續走揚及搶艙潮帶動下，三雄6月營收同樣具備成長動能，帶動第2季營運向上，第3季則可望更好。

智慧經營／福邦創投管理顧問董事長黃顯華 慧眼發掘潛力企業

16年前，黃顯華入主福邦證券，很清楚定位發展方向，聚焦承銷及股務代理並將之做到專精極致，經過多年穩定營運後，目前已交由專業經理人負責，他繼續朝「台灣的高盛」為目標努力，擔任福邦創業投資管理顧問公司及倍利生技創業投資公司董事長，尋找具潛力的台灣企業進入資本市場發展。

經濟選書／生意的本質 在需求間找平衡

做生意就像交朋友，成功的商業關係從不是「賺一票就走」，應在彼此的需求之間找到平衡，實現雙贏。不該只想著從顧客口袋裡掏錢，而是透過讓人眼前一亮的產品或服務創造價值，進而贏得顧客的信任與支持。這種良性循環的價值交換，才是讓生意長久的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。