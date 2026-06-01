婚孕宅救少子化 李同榮：小魚池擠更多魚、弱勢恐更苦

近期政府推動「婚孕宅」政策，宣示未來婚孕宅占社宅比例將由20%提升至40%，同時內政部也提出住宅法、都更條例、危老條例與都市計畫法台灣省施行細則等修法方向，希望透過容積獎勵、公私協力與都更危老機制，加速婚孕宅供給。

房市趨勢專家李同榮表示，婚孕宅政策不是解決少子化的萬𩆜丹，反而可能造成「小魚池擠入更多魚」的社宅失衡現象。

李同榮指出，內政部說，將修法讓願意蓋社宅或蓋婚育宅，容積獎勵裡面就可以用「捐一得一」變成「捐一得二」，多出來的社宅就提供給公部門當成婚育宅，分租給有婚育需求的婚育家庭。

但「捐一得二」容積獎勵機制，可能產生另一層隱憂。當建商為取得更高容積而增加開發量體時，短期雖可增加婚孕宅供給，但長期可能帶來都市密度提高、基礎建設負擔加重、精華區容積過度膨脹、房價再度墊高，甚至可能形成：「以社宅之名，行容積擴張之實」，這是未來都市政策與住宅政策必須同步思考的問題。

而且如果政策過度聚焦婚孕宅，也可能逐漸偏離社宅原本照顧弱勢的初衷。社宅本來是社會安全網，而不是全民福利住宅。若制度失去分級與優先順序，最後可能變成人人看得到、人人都能申請，但真正最需要的人卻愈來愈難取得。

李同榮解釋，社宅現在最大的問題，不只是魚太多，而是「小魚池裡，開始擠進更多魚。」如果魚池沒有真正大幅擴建，即使透過容積獎勵增加部分供給，最終仍可能出現新的政策排擠與失衡。

尤其目前真正最需要社宅資源的族群，包括、低收入戶、弱勢家庭、單親家庭、身心障礙者、高齡者、長期租屋無力者、青年低薪族群，這些人原本就在社宅供給不足下長期等待。

如今婚孕宅政策若持續擴大，而政府、建商與地方資源又大量向婚孕宅傾斜，最後很可能出現，弱勢住宅，被婚孕宅稀釋。

因為容積獎勵有限，建商優先選擇較容易操作產品，地方政府也可能優先推動政治支持度較高的婚孕宅，真正高照護成本的弱勢宅，反而不受市場歡迎，結果原本應該作為社會安全網的弱勢住宅，逐漸被邊緣化，這也是未來台灣社宅政策最需要警惕的方向。

李同榮分析，少子化問題本質上從來不只是住宅問題。若政府以為婚獎勵勵就能解決少子化問題，就忽略了年輕人不婚不生的原因還包括所得停滯、工時過長、教育成本高、托育壓力大。

如果把少子化過度壓在住宅政策上，最後恐怕會變成社宅不像社宅，婚孕宅不像婚孕政策，而真正的弱勢住宅安全網也逐漸模糊化。

李同榮針對婚孕宅政策的得與失，提出以下「社宅政策五大建言」，包括大幅增加社宅興建量；建立分級制度，區隔不同需求；婚孕宅與弱勢宅應分流管理；租金補貼與社宅應分開計算；建立長期住宅庫存制度。

李同榮表示，台灣長期缺乏穩定社宅庫存觀念。政府應主動擴建社宅並建立長期持有型社宅供給系統，真正成熟的住宅政策，不能只是把更多魚放進同一個魚池。社宅政策真正的成功，不是讓更多人都能排隊，而是「把魚池真正做大，讓每條魚都能活得更好」。