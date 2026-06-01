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貨櫃三雄營收 法人唱旺
全球貨櫃輪運價自4月起反彈，5月漲勢擴大，市場看好貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）即將公布的5月營收表現優於4月。法人認為，在運價持續走揚及搶艙潮帶動下，三雄6月營收同樣具備成長動能，帶動第2季營運向上，第3季則可望更好。
受到美國政府對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日到期影響，全球貨主加速出貨，帶動6月「大搶艙」行情再現。
市場需求快速升溫，推升北美、歐洲等主要航線運價持續攀高，也讓長榮、陽明、萬海及台驊（2636）等貨櫃及物流業者迎來新一波營運利多。
事實上，運價反彈效益已開始反映在營收表現上。長榮、陽明、萬海及台驊4月營收同步繳出年增、月增「雙成長」成績單，為近一年來首見。
法人分析，隨著運價持續走高，長榮及萬海因船隊布局及運力擴充速度較快，可望成為本波運價上漲的優先受惠業者。
長榮海運近年持續展現成本控管優勢，隨著第2季平均運價較第1季明顯攀升，加上4、5月營收逐步回溫，市場看好第2季獲利表現將優於首季。
至於萬海航運，近年積極由近洋航線擴大布局北美市場，並持續推動船隊大型化及環保船舶更新計畫。萬海船隊規模持續擴增，2026年初已有1艘7,000 TEU新船投入營運，年內預計再接收五艘新船，進一步優化船隊結構。
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