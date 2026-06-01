貨櫃海運價 本月漲勢擴大…5月來主要航線平均漲逾四成

全球海運搶艙潮一波波！美國政府對進口商品課徵10%臨時關稅將於7月24日落日，亞洲出口商搶出貨、運抵美國，6月初及中旬，海運業者陸續發出GRI（綜合費率附加費），每櫃將加徵1,000-2,000美元區間，推估6月運價漲勢將擴大。

國內的海運業者指出，隨著美國關稅期限逼近，台灣、中國大陸及東南亞出口商全面搶訂艙位，希望趕在7月24日前完成出貨，以降低未來關稅政策變動帶來的不確定性，5月以來主要航線運價平均漲幅已超過四成，其中遠東至美西航線運價更在一個月內飆升52%，市場預期6月運價漲勢將持續擴大。

近期市場需求之強勁，甚至讓不少業者直呼「跌破眼鏡」。有貨主坦言，相較於未來可能增加的關稅成本，即使每個貨櫃運費增加1,000-2,000美元都可接受。因為一只貨櫃商品的總價值動輒數萬美元，一旦面臨額外關稅負擔，增加的成本往往遠高於運價漲幅，因此多數客戶選擇提前出貨、確保貨物如期抵達美國。

市場熱度也反映在運價表現上，最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）上漲353.58點至2,571.73點，單周漲幅達15.94%、月漲幅達34%。其中，遠東至美西每FEU（40呎櫃）運價攀升至4,149美元，單周上漲逾30%，近一個月累計漲幅高達52%；遠東至美東每FEU運價達5,333美元，周漲幅23.6%，月漲幅44%。

原本相對低迷的歐洲航線也同步反彈。遠東至歐洲每TEU（20呎櫃）運價達2,475美元，周漲幅29.9%，月漲幅高達62%；遠東至地中海每TEU運價達3,750美元，周漲幅16.9%，月漲幅亦達54%，顯示全球主要航線運價全面走揚。

指標貨攬業者表示，航運市場只要遇到天災或地緣政治衝突，往往就是多頭行情啟動的關鍵時刻。目前中東局勢持續緊張，紅海危機尚未解除，加上全球需求回溫，多重因素交錯影響下，貨櫃輪運價漲勢已開始發酵，看好第2季及第3季運價全面走升，全球海運業正面臨「紅海2.0」效應。

國內貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）普遍認為，在荷莫茲海峽封鎖風險升高、美伊及中東地區局勢持續動盪下，紅海航線短期內恢復正常的機率不高。全球航運市場因此持續面臨塞港、缺櫃及缺船等問題，當貨量集中湧現、供給無法即時增加，加上燃油及營運成本攀升，運價上漲已成必然趨勢。