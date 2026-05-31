預售屋降價了！台中一坪最高現殺10萬、新竹每坪砍5萬 專家這麼看

據悉，這波預售屋降價潮以台中供給量大的重劃區為主，其中位於台中北屯的廍子重劃區在線銷售新建案逾15個，區域內由前身為總太建設、現更名為富華創新（3056）所推出的「富華澐光」，去年底在區域新屋5字頭行情中，首推「每坪48萬元含裝修」未獲市場青睞。

今年農曆春節後，該案再調整價格，祭出「每坪最低38萬元再送含德國進口衛浴五金、日本進口大門等豪宅等級輕裝潢，以及早鳥贈空調等」，半年內該案每坪最多大砍10萬元，不僅獲已購戶重簽約，據實價登錄網揭露，全案138戶共賣出128戶；富華建設表示，當前房市買氣急凍，加上成本暴漲，雙重壓力下決議調整價格銷售。

另外，寶佳機構旗下位於新竹縣湖口「京耀旭昇」，每坪推案價也從4字頭降至3字頭；「京耀旭昇」案場銷售人員表示，當前買氣保守，為因應市場，建案重新調整價格，在公平考量，率先請已購客重簽約，多數老客戶已完成簽約，更介紹新客戶賞屋，目前全案穩定去化中。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，這波降價潮以「供給量大的重劃區」為主，主要有三大原因，第一央行土建融嚴格管控，尤其五成土融借貸中，最後一成撥款要建案動工才撥款，相當於業者必須先拿出自有資金六成才能放行。

其次，個別建商自身財務槓桿操作大，未做好風險管控；最後開發商對房市後市信心不足，以致出現「先跑先贏」、「降價換成交」情況。

不過，何世昌表示，這類願意降價個案仍是少數零星個案，多在「供需失衡區」，大多數新建案依舊維持原價，不動聲色。

何世昌強調，整體來說，大多數建案價格因成本考量、依舊挺住；部分市場派建商在「零星」供過於求地區祭出讓利策略，「去化特別慢地區」頂多推出送裝潢、家電、低首付等優惠方案，其餘區域之預售新案價格依舊紋風不動。

何世昌認為，這波房市景氣盤整期，比得不僅是建案地段、規劃、品牌，更比開發商口袋深度有多少，才能撐過這波動盪期。

一線代銷業者高階主管指出，今年以來，新建案降價以台中為重災區，如北屯區、11期、13期、14期等供給量龐大的重劃區，其中14期每坪開價從8字頭到3字頭都有，價格落差大；這類建案背後建商不乏是財務槓桿操作大的合資公司，又或是對後市不看好的建商，建案才會降價出售。