兩大國家級工程案完工 皇昌營造今年喜迎營運爆發期

皇昌營造（2543）今年營運迎來收成期；在「五股交流道改善工程」、「捷運萬大線之中和到樹林段工程」兩大案完工下，不僅今年業績可望亮眼大爆發，且大批工程人員、技術專家陸續轉進四接工程案下，皇昌將躍升營造國家隊，為國家級能源打下堅實基礎建設。

近年積極參與國家大型基礎建設的皇昌營造（2543），今年營運再度迎來收成爆發期，其中將緩解全國最繁忙交流道之一的「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」與「捷運萬大線之中和到樹林區段標工程」，兩大國家級指標建設相繼完工下，今年業績可望有亮眼表現。

皇昌營造表示，兩大工程的完工展現皇昌營造的技術實力，接下來大量頂尖工程人員、技術專家，以及高價值重型機具將卸下重任。

皇昌營造指出，這群「即戰力」將轉進現有工程案，以及今年3月拿下的第四天然氣接收站海事工程標案（四接）。

皇昌營造強調，在人員和機具到位、再結合皇昌營造「垂直整合一條龍」的獨門優勢，還有在建工程儲備充足的互補下，不僅將全面克服近年營建業普遍面臨的「工料雙漲」雙重困境，更將大幅提升皇昌整體資產與人力調配的周轉效率。

除了傳統公共工程外，隨全球電子大廠紛紛來台設立總部，帶動巨量的國家級能源基礎建設需求，讓「增氣減煤」的綠能轉型政策具備高度急迫性。

已超前部署的皇昌營造，不僅深耕三接天然氣工程外，更拿下四接逾428.2億元的海事工程標案，扛起穩定北台灣科技產業用電的關鍵工程。

在近年積極布局下，目前皇昌營造自有船機隊已擴大至52艘，為全國規模最大的海事工程機隊；未來在推進其他港區更新或離岸能源設施時，這支龐大的海上戰力將為公司構築出極高的技術壁壘與競爭優勢，持續挹注中長期成長動能。