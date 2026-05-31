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智慧經營／福邦創投管理顧問董事長黃顯華 慧眼發掘潛力企業

經濟日報／ 廖賢龍
福邦創投管理顧問董事長黃顯華。記者葉信菉／攝影
福邦創投管理顧問董事長黃顯華。記者葉信菉／攝影

16年前，黃顯華入主福邦證券（6026），很清楚定位發展方向，聚焦承銷及股務代理並將之做到專精極致，經過多年穩定營運後，目前已交由專業經理人負責，他繼續朝「台灣的高盛」為目標努力，擔任福邦創業投資管理顧問公司及倍利生技創業投資公司董事長，尋找具潛力的台灣企業進入資本市場發展。

扮演伯樂 看到成功DNA

黃顯華每年看上百家企業，他發現由創投公司投資入股的個案很少，發掘明日之星的難度相當高。

在入主福邦證券後，黃顯華致力讓承銷、股務代理等業務成為經營特色及競爭優勢，也因為接觸過許多企業主，培養出人脈及眼光，再加上團隊的專業研究，找出潛力的公司；如今經營範疇由券商承銷業務往上游走向創投，希望能更精準挑出優質企業。

以近年成功投資案仁新為例，當年發現這個企業具潛力，著手協助其籌資發展並在2022年將其子公司Belite Bio（BLTE-US）在美國那斯達克上市；該公司專注開發治療斯特格病變等罕見眼疾的創新藥物，今年則全力爭取新藥上市。

黃顯華當年看到仁新企業主具有「成功企業家DNA」，聰明、高學歷、具有商業特質，尤其對罕見眼部疾病等生技的研究相當專業，以扎實的研究基底開發出具潛力的產品，結果也證實他的判斷沒錯。

談起接觸過的許多新創企業，黃顯華說，具有技術強大背景者的企業主占七成，三成企業主則是具優秀的業務背景。他認為創投公司要找到值得投資企業主要看五項要點：

五大準則 驗證投資眼光

首先看企業主：要了解其背景，是否對自己的企業有長遠經營決心與藍圖；其次看團隊：企業經營團隊的能力及狀況如何；第三，了解經營品項：公司主要產品不能很快被淘汰，要有利基點才能獲利。至於如何研判其主力產品有沒有潛力，就必須找到能看得懂產品潛力的團隊研究。

第四，看企業的營運模式：要了解企業真正賺什麼錢；第五，看價錢：就是創投資金衡量每股該用多少錢去投資入股。但黃顯華認為，價錢其實最不重要，只要前四項評估正確合理，對該企業估值高一點或低一點，對創投影響性不大。因為若企業具很大潛力，順利拿到資金投入發展，即使投入的價錢高一點，還是會賺錢。

黃顯華也坦言曾遇過一些企業主拿了錢卻沒有用在對的地方。例如有企業主拿到創投或募來的錢之後，就開始進行多元業務發展，並未專注本身主力產品的研究或開拓市場，影響獲利能力；也看過一些新創企業募款後，成立多家轉投資子公司，本身反而變成投資母公司。

黃顯華也擔任台灣併購與私募股權協會（MAPECT）理事長，不單在台灣協助企業進行併購或籌資，更向海外市場發展，尤其台灣資本市場近幾年走多，加以AI供應鏈帶來豐碩獲利，台灣科技企業已具實力在國際尋找具潛力企業投資或併購，以增長本身的發展能力，這條路雖不好走卻是邁向國際化重要的一環。

由於看過許許多企業主，也見過很多企業的興衰，黃顯華常語重心長地提醒這些新創企業主：「事業成功是數字而已，心中永遠要有股東及員工。」

生技 創投 高盛

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