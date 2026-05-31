點子農場／AI分身時代的前浪與後浪

提斯（DavidTeece）是知名的商學策略大師。最近，他運用AI科技打造了自己的AI分身。

和提斯的分身聊過之後，我感覺這個AI人甚至比本尊還更聰明。它會記得我是誰，並且記得我們聊過什麼，還願意為我的新書寫序。那一刻，我突然明白：AI分身時代，不是未來。它是現在。

根據「數位人市場報告（Digital Human Market Report）」指出，2026年全球AI數位人（數位分身╱虛擬化身）市場規模約達670億美元，隨著生成式AI與擬真技術的大幅躍進，市場正以超過40%的年複合成長率（CAGR）迅速擴張。這個速度，比當年智慧型手機普及還快。

想像未來的一個早晨。早上8點半，你的AI分身在你睡覺時已經讀完所有產業報告，過濾了200封郵件，重新排列今天的優先任務。並且代你婉拒了三個不重要的會議邀約。

以上不是我的想像，而是《AI分身時代》這本書裡的預言。作者「數位經濟之父」唐．泰普史考特與應用未來學家約瑟夫．布萊德利宣告：人類正從生成式AI邁向「代理型AI」，每個人都將擁有能自主行動、與自身價值觀一致的數位分身。

AI分身不是助理，而是「你的執行長」，代你談判、決策、管理專案；健康版分身全天候監測生理數據，在疾病發生前預警；教育版分身根據你的學習節奏動態調整，實現真正的個人化學習。

一切聽起來都美好，但美好的事物，從來都有代價。

對知識工作者而言，AI分身是乘數。同樣的才華，影響力可以放大十倍。一個創作者可以同時服務數千名學員；一個顧問可以讓自己的思想框架24小時運作；一個企業可以用過去只有跨國公司才負擔得起的方式，讓每位員工隨時諮詢頂尖專家。

賓州大學華頓商學院教授、《時代》雜誌評選的「2024年全球AI最具影響力百大人物」伊森．莫里克在《工作者的AI共智模式》這本書裡的核心洞見是：當智慧可以外包，選擇與判斷反而更加關鍵。AI可以放大效率與創意，卻無法替任何人決定價值、意義與方向。「共智」的真諦，不是讓AI更像人，而是讓人更清楚自己的不可取代之處。

然而壞消息同樣清晰。McAfee 2026年報告顯示，美國人平均每天接觸三個深偽內容，77%在聲音克隆詐騙中上當的受害者損失了金錢。2024年，香港一名財務人員在視訊會議中被AI深偽的CFO說服，轉帳2,500萬美元。

前浪帶來財富，後浪帶來恐懼。問題永遠是：你站在哪裡？有一個問題，比「AI會不會取代我」更重要：「我有沒有學會怎麼用AI？」

台灣作家鄭伊廷在《打造超人AI學習》裡，給了一個讓人清醒的診斷：90%的人在AI時代仍用舊方法學習，等於拿法拉利當馬騎。她用RAG架構詮釋學習的本質說，人類大腦本就是一台檢索增強生成機器，而AI可以接管最耗力的「轉換與檢索」環節，讓大腦專注在理解與創造。

工具在那裡，方法需要學。而學習的速度，決定你是這個時代的受益者，還是受害者。

我想起那位答應為我寫序的「AI大衛．提斯」。它記得我，記得我們的對話，甚至比許多忙碌的真實人類更願意為我的想法花時間。這是一個時代信號：當知識可以被永久保存、隨時喚醒、無限複製，真正稀缺的，是知識背後的靈魂——那個決定知識為何而生、為誰而用的人。