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豐邑集團及LaLaport、大元國小打擊樂團打造藝術生活圈

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
豐邑集團、LaLaport台中及大元國小打擊樂團藝文快閃，打造「藝術生活圈」。業者／提供
豐邑集團、LaLaport台中及大元國小打擊樂團藝文快閃，打造「藝術生活圈」。業者／提供

台中再現國際級藝文快閃！連續創下全國學生音樂比賽決賽「特優12連勝」的台中之光—大元國小打擊樂團，31日於LaLaport台中商場震撼登場。身為商圈好鄰居的豐邑集團，秉持企業社會責任(ESG)與「社區共好」精神，號召「浩瀚湖濱城」的住戶與現場民眾熱烈響應，透過產、學、商、里深度串聯，共同譜寫城市中最美的藝術樂章。

大元國小打擊樂團成立28年，在前任校長游玉芬與現任校長張舋今專業團隊帶領下，不僅連續12年榮獲全國特優，更曾受邀至香港進行文化交流。

本次這群小樂手走出校園，在熱鬧的商場北館1F舞台區，展現精湛技藝，高水準的動人樂音贏得滿場觀眾如雷掌聲，也為台中的週末午後注入滿滿的藝術活力。

豐邑集團長期致力推動「共好生活圈」，此次活動落實企業ESG、回饋在地，豐邑集團說：「我們不只是蓋房子，更是經營一種溫暖的生活態度。」透過支持在地傑出的校園社團，成功將大元國小的藝術活力、LaLaport台中的時尚休憩機能，以及「浩瀚湖濱城」的鄰里情感緊密連結，營造社區共好的幸福感。

緊鄰LaLaport台中商場，全新完工的「浩瀚湖濱城」，住戶已陸續完成交屋。該社區不僅擁有台糖湖濱生態園區首排的綠意，下樓就可直達全台最大親子複合式購物中心LaLaport台中，坐擁「湖濱Ｘ車站Ｘ商圈」的黃金三角機能。

此案規劃28至48坪的飯店級景觀住宅，吸引菁英家庭進駐外，「浩瀚湖濱城」更前瞻規劃18至46坪、挑高4米4的「微型商辦」。主打總價1,188萬元起的高CP值門檻，憑藉靈活坪效與東區核心交通優勢，特別適合新創團隊、個人工作室及置產族，一推出就引發市場關注。

此次快閃嘉年華不僅是一場演出，更是社區住戶的集體應援日，不少新住戶興奮地表示，住在這裡能同時享有生態綠意與LaLaport台中的一站式便利，深刻體會到「豐邑豐生活」的獨特魅力。

豐邑集團則強調，未來將持續投入在地公益與文化深耕，與住戶、土地共同見證台中的繁榮與美好。

LaLaport台中好鄰居豐邑「浩瀚湖濱城」長期深耕公益，營造社區共好幸福感。業者／提供
LaLaport台中好鄰居豐邑「浩瀚湖濱城」長期深耕公益，營造社區共好幸福感。業者／提供

全國冠軍-大元國小打擊樂團商場快閃，帶來藝術活力。業者／提供
全國冠軍-大元國小打擊樂團商場快閃，帶來藝術活力。業者／提供

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