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農力全開！2026全國青年農民運動會暨座談會於台中登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
來自全台各縣市約500位青年農民，展現台灣農業新世代的活力與團隊精神。台中市農會／提供
來自全台各縣市約500位青年農民，展現台灣農業新世代的活力與團隊精神。台中市農會／提供

促進全國青年農民交流合作、強化團隊凝聚力並展現新世代農業活力，由農業部指導、台中市政府農業局輔導，台中市農會主辦的「2026全國青年農民運動會暨座談會」，在台中中央球場及通豪大飯店盛大舉行，集結來自全台各縣市約500位青年農民共襄盛舉，展現台灣農業新世代的活力與團隊精神。

本次活動以「青農集結．農力全開」為主題，透過競賽、座談與交流，打造全國青農相互學習與連結的平台。活動內容包含團隊競賽、全國青農座談會及聯誼晚會，不僅讓青農在競技中培養默契，也促進各地農業經驗交流，激盪創新思維。

活動規劃有一系列的團隊競賽，包括象徵團結力量的「農力拔河賽」、結合農業元素的「青農同心園」拼圖接力，以及考驗穩定與合作的「共建高塔」與「農產運輸挑戰賽」等趣味競賽，透過多元關卡設計，讓參與者在競賽中展現團隊合作與實務應變能力。

本次運動會除強調競技精神外，更透過團隊競賽機制，結合出席率、團隊士氣與競賽表現評比，鼓勵全體參與、凝聚向心力。

台中市農會表示，青年農民是台灣農業未來的重要力量，透過本次全國性活動，不僅促進跨縣市青農交流，更期待凝聚農業新世代能量，攜手推動台灣農業永續發展，讓農業在創新與合作中持續向前。

活動以「青農集結．農力全開」為主題，打造全國青農相互學習與連結的平台。台中市農會／提供
活動以「青農集結．農力全開」為主題，打造全國青農相互學習與連結的平台。台中市農會／提供

象徵團結力量的「農力拔河賽」，在競賽中展現團隊合作與實務應變能力。台中市農會／提供
象徵團結力量的「農力拔河賽」，在競賽中展現團隊合作與實務應變能力。台中市農會／提供

農力全開！2026全國青年農民運動會暨座談會於台中盛大登場。台中市農會／提供
農力全開！2026全國青年農民運動會暨座談會於台中盛大登場。台中市農會／提供

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