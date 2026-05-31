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新竹大遠百攜手9大銀行 刷卡加碼有感回饋

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹大遠百美妝空瓶回收計畫6月1日開跑。業者／提供
新竹大遠百美妝空瓶回收計畫6月1日開跑。業者／提供

新竹大遠百「邁向60 感恩有您」登場，迎接消費市場換季需求與暑假前採購商機，首波主打「刷越多、回饋越多」！攜手9大銀行推出全館刷卡優惠無上限回饋，結合百貨服飾、數位3C及高消費加碼等多重優惠，全面搶攻年中消費商機，同步串聯會員禮遇與永續生活話題，打造兼具購物樂趣與生活風格的消費體驗。

9大銀行首波刷卡回饋無上限 啟動夏日消費熱潮

檔期首波即日起至6月14日，聯手9大銀行推出刷卡加碼回饋，當日單筆刷滿3,000元送300十足券；此外整檔活動期間持指定銀行於APPLE單筆分6期刷滿1萬元送500元十足券。大家電當日單筆滿1萬元送1,000元十足券、保健器材當日單筆滿5,000元送500元十足券，多重優惠同步登場，滿足換機、居家家電與健康生活等消費需求。

會員活動同步升級，HAPPY GO卡友於活動期間可參加「HG卡友點數成金 好康限量快閃」，扣300點即可兌換200元紅利券；另憑遠百APP金級會員資格，全館當日單筆滿6,600元即可兌換限量威秀影城電影兌換券，邀請消費者與家人好友共享夏日觀影時光。

美麗循環行動登場 實踐永續生活日常

迎接世界環境日，遠百亦持續深化永續行動，攜手ELLE推動「BEAUTY Loop Bar 美麗循環吧」空瓶回收計畫，自6月1日至年底於服務台設置美妝空瓶回收箱，遠百APP金級會員每回收1個指定品牌化妝品空瓶即可獲得HAPPY GO點數1點，每人每日最高可回收5瓶，完成指定回收任務還可至化妝品專櫃兌換品牌好禮。

6月1日至6月28日檔期期間更加碼推出空瓶回收前5,000名贈化妝品100元券，以及刷遠銀信用卡於化妝品指定專櫃購買正貨商品，單筆分6期滿1萬元送500元商品券等優惠，鼓勵消費者落實綠色生活，透過永續美妝與循環概念展示，傳遞「美麗與環保共存」的新生活態度。

新竹大遠百為你打氣 工程師節限定來店禮

歡慶工程師節6月6日~6月7日凡持識別證+遠百APP即可兌換寶礦力水得580ML乙瓶，每日限量100瓶。遠百APP好友來店送，6月13、14、20、21日持遠百APP會員即可兌換寶礦力水得580ML乙瓶，每日限量100瓶，另外5月29日~6月28日凡持遠百APP全館單筆消費滿2000元即可獲得一組抽獎序號，將有機會抽中饗食天堂、翰林茶館餐券。

邁向60公益愛同行

為支持心智障礙者勇於表現自我，新竹大遠百與新竹市智障福利協進會已連續六年共同舉辦心智障礙者藝術創作展，本次藝術美展以【新飛揚、心啟航】為主題於6月12日~6月24日於B1F藝文長廊展出，希望透過畫作讓民眾能了解心智障礙者的內心世界。另於6月底前邀請民眾將家中廢電池至6F客服中心回收，10顆電池可兌換HAPPY GO點數5點，以上活動所得將全數捐贈新竹市智障福利協進會邀請大家一同響應環保做公益。

新竹大遠百迎工程師節於6/6-7日有限量來店禮。業者／提供
新竹大遠百迎工程師節於6/6-7日有限量來店禮。業者／提供

新竹大遠百WHOO重生秘帖 NAD日暮晨曦加量禮盒，建議售價17,706元，特價6,000元。業者／提供
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刷卡 遠百

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