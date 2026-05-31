台塑石化6月1日起汽柴油凍漲 95+無鉛汽油33.9元

國際油價漲勢趨緩，但中東情勢反覆，台灣中油公司宣布6月1日起汽、柴油維持不調整，降低對民眾日常生活與產業營運的影響。台塑石化公司今天宣布跟進凍漲，自6月1日凌晨1時起汽油與柴油批售價格不調整，市場零售價格由加盟加油站自行決定。

自6月1日凌晨1時開始，台塑石化加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升32.4元、95+無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升30.8元。