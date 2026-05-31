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苗栗銅鑼科學園區汙水專管海排 鍾東錦曝說服國科會的原因

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼科學園區汙水放流專管範圍在苗栗縣西湖溪路堤共構第四期工程，縣府最近完成評選，拚年底前發包。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼科學園區汙水放流專管範圍在苗栗縣西湖溪路堤共構第四期工程，縣府最近完成評選，拚年底前發包。圖／苗栗縣政府提供

備受注目的苗栗縣銅鑼科學園區汙水放流專管案，最近陸續啟動前置作業，縣長鍾東錦曝當初是以「高粱酒摻水，喝多了也會醉」的理由，說服國家科學及技術委員會，專管除了守護環境，也有助於產業、交通等，他會全程緊盯。

銅科處理後的的廢水，排入西湖溪，放流專管案2023年3月環境影響評估通過，路線自原放流口朝竹森橋下新闢沿岸道路，穿越縣道128線、西湖溪左岸新闢及預定興建的河堤道路、台1線、苗33線，在後龍鎮福和大橋上游約0.9公里處左岸排放入海，全長16.7公里。

鍾東錦最近在縣務會議，曝光說服國科會爭取專管的原因，表示2021、2022年間他擔任苗栗縣議會議長時期，西湖溪沿岸銅鑼、西湖鄉地方人士找他出面，他就舉例高粱酒摻水，喝多了也會醉，銅科廢水排入西湖溪，雖符合放流水標準，但是長期累積恐怕影響土壤、農作及生態，尤其是西湖盛產文旦出名，國科會聽進去了。

銅科近來台灣美光記憶體股份有限公司等廠商進駐，尤其是汙水放流專管第二段6.2公里，範圍在西湖溪路堤共構第四期工程，聯絡海線台1線、山線台13線，及國道3號、國道1號路網，汙水放流專管也連動交通，及助攻產業進駐等功能。

縣府列管銅科汙水放流專管工程進度，第一段7.03公里、第三段3.7公里，沿著現有道路埋設專管，其中，第一段基本設計已送國科會審查，預定6月3日現勘，第三段基本設計預計7月提送國科會，第二段國科會補助專管工程及道路工程等經費22億元，縣府5月29日完成評選委託設計，今年底發包。

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鍾東錦 國科會 苗栗

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