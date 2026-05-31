苗栗銅鑼科學園區汙水專管海排 鍾東錦曝說服國科會的原因

備受注目的苗栗縣銅鑼科學園區汙水放流專管案，最近陸續啟動前置作業，縣長鍾東錦曝當初是以「高粱酒摻水，喝多了也會醉」的理由，說服國家科學及技術委員會，專管除了守護環境，也有助於產業、交通等，他會全程緊盯。

銅科處理後的的廢水，排入西湖溪，放流專管案2023年3月環境影響評估通過，路線自原放流口朝竹森橋下新闢沿岸道路，穿越縣道128線、西湖溪左岸新闢及預定興建的河堤道路、台1線、苗33線，在後龍鎮福和大橋上游約0.9公里處左岸排放入海，全長16.7公里。

鍾東錦最近在縣務會議，曝光說服國科會爭取專管的原因，表示2021、2022年間他擔任苗栗縣議會議長時期，西湖溪沿岸銅鑼、西湖鄉地方人士找他出面，他就舉例高粱酒摻水，喝多了也會醉，銅科廢水排入西湖溪，雖符合放流水標準，但是長期累積恐怕影響土壤、農作及生態，尤其是西湖盛產文旦出名，國科會聽進去了。

銅科近來台灣美光記憶體股份有限公司等廠商進駐，尤其是汙水放流專管第二段6.2公里，範圍在西湖溪路堤共構第四期工程，聯絡海線台1線、山線台13線，及國道3號、國道1號路網，汙水放流專管也連動交通，及助攻產業進駐等功能。

縣府列管銅科汙水放流專管工程進度，第一段7.03公里、第三段3.7公里，沿著現有道路埋設專管，其中，第一段基本設計已送國科會審查，預定6月3日現勘，第三段基本設計預計7月提送國科會，第二段國科會補助專管工程及道路工程等經費22億元，縣府5月29日完成評選委託設計，今年底發包。

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