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鋼鐵業擺脫低迷 原料在高檔 鋼價有底氣

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼鐵業擺脫低迷，邁向復甦，鐵礦、煤等原料高檔支撐，使鋼價6月上漲更有底氣。

中鋼（2002）專家表示，碳鋼核心原料鐵礦砂與冶金煤行情都處高檔，國際鐵礦砂62%澳洲粉礦約在每公噸105美元區間震盪，澳洲冶金煤離岸價FOB約在每公噸230美元至250美元波動，鐵礦與煤是高爐煉鋼剛性成本，邁入6月夏季電價電費激增，碳鋼廠內外銷報價必須墊高以反映成本。此外，不銹鋼核心原料鎳金屬行情最近受到印尼實施鎳礦限產，並預計調整出口政策新制影響，倫敦金屬交易所最新現貨與期貨鎳價持續在每公噸1.9萬美元區間高檔盤整。

高檔鎳價帶動鎳生鐵與廢不銹鋼報價同步創高，不銹鋼龍頭燁聯（9957）6月盤價全面續漲，含鎳量8%的主力304不銹鋼每公噸漲2,000元；含有鉬與高鎳的316L附價產品每公噸更調漲6,000元。

整體觀察，碳鋼受到鐵礦砂穩守高檔區間，加上焦煤維持高位，煉鋼成本欲小不易。不銹鋼方面，LME鎳價在印尼限產風波下漲多跌少，304、316L不銹鋼成本居高不下。

印尼 鐵礦砂 不銹鋼

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