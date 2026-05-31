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內政部補助老屋翻修 持續推動
全台屋齡超過30年住宅突破500萬戶，都更與危老重建推動速度有限，政府近年積極尋找老屋改善解方。其中「老宅延壽」政策原本納入「危老條例」修法，但據了解，近期政策方向出現調整，內政部改採示範計畫先行，未來再評估是否透過專法推動，不再納入此次危老條例修正草案。
目前桃園市及高雄市已率先公告受理申請，部分社區陸續提出申請案件，顯示老宅延壽政策已從規劃進入實際推動階段。中央希望透過示範案例累積經驗，作為未來制度設計重要參考。
內政部目前推動的「老宅延壽機能復新計畫」，由中央編列50億元特別預算，規劃三年補助500棟老宅改善，優先對象為全國屋齡30年以上的四至六樓公寓，以及六樓以下透天合法建築物。補助項目包括外牆修繕、防水改善、設備更新及無障礙設施等，希望提升居住安全與生活品質。
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