創業之星報名 把握今天／橡子園創投合夥人瞿志豪：以終為始 新創必備精神

經濟日報第十屆「創業之星選秀大賽」今（31）日23:59截止報名，有意參賽的新創公司及學生團隊趕緊把握報名機會，公司組與學生組冠軍各可獲得10萬元與5萬元獎金，冠軍與優勝團隊均可接受台大創創中心專業輔導，並獲本報報導，成為產業界亮點，錯過這次報名，就要再等一年。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，今年賽事由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位為中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、臺灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地。

「創業之星選秀大賽」已成為新創界年度盛會，獲得各界高度關注。長期擔任評審的橡子園創投合夥人瞿志豪指出，對於創投而言，獲選團隊已經過嚴謹篩選機制，代表具備一定的體質與發展基礎，投資人在評估時，自然也會給予更高的關注度與用心程度。

他強調，參賽不僅是爭取獎項，更是團隊直接對接頂尖投資人、驗證商業模式可行性的珍貴機會。

瞿志豪指出，除了投資人的關注，「創業之星選秀大賽」對新創而言，最具公信力的價值在於透過經濟日報媒體報導帶來的「認可」效應。獲獎團隊藉由專題曝光，在尋求募資、拓展通路或對接合作夥伴時，能獲得極具公信力的佐證。這種媒體背書帶來的槓桿效益，是新創在成長階段最需要的無形資產，也是區隔於坊間其他競賽的最大優勢。

瞿志豪建議參賽者要有「以終為始」的精神。他認為，新創發展最大陷阱在於路徑過多，創辦人真正的本事不是決定「做什麼」，而是「放棄什麼」以達到聚焦。唯有將資源集中在最核心的價值，才能在資源有限下，完成市場驗證並獲得投資人青睞，這是所有成功新創必須具備的冷靜決策能力。

「您只管創業，故事我們來說」。今年賽事分為公司組與學生組，鎖定四大類別，包括：一、科技與先進製造（鎖定具高技術壁壘的科學突破，如半導體、先進材料、能源、量子技術，以及工業4.0、智慧製造與物聯網硬體等）；二、生技醫療（新藥研發、精準醫療、醫療器材、數位健康及智慧醫療照護系統等）。

三、AI與軟體服務 （跨領域AI應用、大型語言模型 、SaaS企業服務、數據分析與雲端解決方案等）；四、創新服務與商業模式 （針對非技術驅動型的產品、服務與商業模式創新）。

公司組與學生組都將各自選出冠軍一名、優勝二名。公司組冠軍、優勝團隊，皆可獲得台大創創中心加速器計畫。學生組冠軍、優勝團隊也可加入台大創創中心孵化器計畫。