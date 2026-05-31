鋼鐵業下月迎一波榮景 中鋼、中鴻等提高內外銷報價

鋼鐵產業6月迎來榮景，從中鋼（2002）到中鴻（2014）、燁輝（2023）、裕鐵、盛餘（2029）等內外銷報價同步提價，每公噸內銷漲幅擴大到1,200元區間；不銹鋼的燁聯（9957）、唐榮（2035）同步反應行情向上，法人分析，鋼市短線榮面不墜。

法人指出，各主力鋼廠6月新盤價釋出上漲信號，凸顯震盪調整鋼市擺脫低迷，邁向復甦，上市櫃鋼鐵股表現令人期待，包括中鋼在內，多家鋼廠鋼鐵事業傳出虧轉盈消息，第2季是旺季，前景可期。

中鋼、中鴻與燁輝等指標廠內外銷報價連六個月墊高，下游外銷接單雖面對地緣政治與關稅不確定性，但買家庫存偏低，短交期與急單需求不減。

此外，國際地緣政治影響朝正向發展，中東戰事有望趨緩，美伊停火談判逐漸形成，有利油價穩定，經濟影響降低。

雖然戰爭挑戰全球市場動能，但國內經濟表現大幅躍升。主計總處上調今年經濟成長率可望達9.64%，2010年以來近16年新高。預估全年出口總規模逼近9,000億美元，年增率39.77%，創50年來新高。另外，修正第1季經濟成長率由4月底統計的13.69%，上調至14.55%，改寫近48年來新高。

中鋼與燁輝專家指出，世界鋼鐵協會最新公布4月全球粗鋼產量1.53億公噸、年減1.9%。其中大陸產量8,360萬公噸、年減2.8%，顯示去產能政策持續發酵，供給減少有助鋼價更健康。

商情顯示大陸鋼市需求仍在，成品庫存消耗，配合當前買氣仍處相對旺季，需求大於供給有利鋼價穩定。

另一方面，美國經濟穩健，歐洲製造業持穩，凸顯全球主要市場鋼鐵供需逐步趨穩。美國指標鋼廠Nucor及北美熱軋行情每公噸已站上1,200美元，二年來新高；亞洲包括大陸寶武、鞍本集團，中鋼、中鴻、越南河靜、和發等主要鋼廠最新盤價皆以漲盤開出，鋼價向上態勢明確。