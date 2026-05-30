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11分鐘省一半房價！苗栗高鐵特區「弘峻綻高鐵」成指標

經濟日報／ 記者宋健生/苗栗即時報導
苗栗高鐵特區的「弘峻綻高鐵」，已購客有近六成為科學園區科技新貴。記者宋健生/攝影
苗栗高鐵特區的「弘峻綻高鐵」，已購客有近六成為科學園區科技新貴。記者宋健生/攝影

政府大力推動「桃竹苗大矽谷計畫」，其中銜接竹科、中科的後龍科學產業園區，將成為西部科技走廊最後一塊拼圖，也帶動新一波經濟與就業移居潮。位於苗栗高鐵特區的「弘峻綻高鐵」，已購客中就有近六成為科學園區科技新貴，被視為市場指標。

「弘峻綻高鐵」正對苗栗高鐵站的大型接待會館，30日舉行落成儀式，同步舉辦盛大的歡樂市集活動，美食餐車、趣味遊戲、親子活動、各式表演應有盡有，吸引已購客及大批民眾熱情參與，苗栗縣議會議長李文斌也到場致意。

除了在苗栗作為夢想成家的引領者，弘峻建設董事長林鴻楷也代表公司，將歡樂市集活動的收益共10萬元，全數捐給由李文斌議長創立、並深耕在地多年的「阿斌哥大愛協會」，希望用滿滿的溫暖力量，幫助更多弱勢家庭、社區關懷、兒童助學等。

現場並舉辦iPhone 17 Pro、時尚家電等豪禮抽獎活動，其中，抽中iPhone 17 Pro手機的許小姐，姐弟倆和朋友就買了3戶；抽中iPad的吳先生也買了2戶，他們都是科學園區的科技新貴。

在新竹科學園區上班的吳先生說，他選擇在苗栗高鐵特區買房，主要因為苗栗高鐵站到新竹高鐵站只要11分鐘，但苗栗高鐵特區的房價不到新竹房價的二分之一，「以11分鐘車程，卻可省下一半多的房價，相當划算！」

李文斌指出，政府大力推動「桃竹苗大矽谷計畫」，預計於苗栗新增960公頃產業用地；其中，銜接竹科、中科的「後龍科學產業園區」將成為西部科技走廊最後一塊拼圖，有望帶動地方經濟與新一波就業移居潮。

占地330公頃的後龍科學產業園區，為苗栗縣政府提列「大矽谷計畫」中腹地最為廣闊者，鄰近高鐵苗栗站、火車站、國道三號，以及台61、台72快速道路等五條交通幹道，具備交通可及性與腹地廣闊優勢。

尤其，位於後龍產業園區南側的苗栗高鐵特區，首先補足區域周邊的交通、居住機能，就連陽明交大都已決定進駐，預備打造結合產學研究、匯集完全學習資源的全齡教育基地；也因此磁吸大型開發商如寶佳集團的弘峻、鴻築與麗寶集團的名軒開發等，搶進購地與推案。

「弘峻綻高鐵」基地面積1,319坪，座落於主幹道高鐵六路、新港一路口，距離高鐵站、新港國中小車程4分鐘左右，車行至未來後龍科學產業園區預定地約10分鐘車程，是目前苗栗高鐵特區新案中，距離後龍科學園區較近者，未來落成可望成為苗栗高鐵門戶地標建築。

該案規劃完整公設項目、臨路退縮人行空間、開挖地下室及大型景觀中庭，規劃20至30坪2房及28至39坪3房產品，總戶數130戶，總價帶(含車位)落在750萬至1,300萬元間。目前實登揭露，銷售已破五成，成交均價約28.4萬元，符合科技族群自住與置產的需求。

弘峻建設董事長林鴻楷(左)捐贈10萬元給李文斌議長創立的「阿斌哥大愛協會」。記者宋健生/攝影
弘峻建設董事長林鴻楷(左)捐贈10萬元給李文斌議長創立的「阿斌哥大愛協會」。記者宋健生/攝影

後龍產業園區南側的苗栗高鐵特區，補足區域周邊交通、居住及教育機能。記者宋健生/攝影
後龍產業園區南側的苗栗高鐵特區，補足區域周邊交通、居住及教育機能。記者宋健生/攝影

「弘峻綻高鐵」接待會館今(30)日落成，苗栗縣議會議長李文斌(中)到場致意。記者宋健生/攝影
「弘峻綻高鐵」接待會館今(30)日落成，苗栗縣議會議長李文斌(中)到場致意。記者宋健生/攝影

苗栗高鐵站到新竹高鐵站只要11分鐘，但苗栗高鐵特區房價不到新竹房價的二分之一。記者宋健生/攝影
苗栗高鐵站到新竹高鐵站只要11分鐘，但苗栗高鐵特區房價不到新竹房價的二分之一。記者宋健生/攝影

苗栗 高鐵 中科

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