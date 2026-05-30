出席台中設計周論壇 江啟臣發表「會展經濟168專案」

立法院副院長江啟臣30日受邀出席「台中設計周-台中會展經濟起飛論壇」，正式拋出「Taichung IMPACT beyond MICE」旗艦願景，並發表「會展經濟168專案」，強調會展產業是城市發展的火車頭，未來應打破單一活動補助的舊思維，以實質平台帶動全城經濟的漣漪效應，全力擦亮台中會展的國際招牌。

江啟臣今天與嶺東科技大學校長陳仁龍、樹德科技大學設計學院院長盧圓華，以及中科之父陳明德執行長、精機園區榮譽理事長陳永豐、觀光協會聯合會總會長林吉財、博思達董事長翁瑀等產學界重量級貴賓同台與談。

江啟臣指出，歷經胡志強市長的發想、林佳龍市長推進，再到盧秀燕市長動工，這座歷經20年接力打造的台中國際會展中心，在2026年迎來盛大開幕，過程極為得來不易。

江啟臣特別提到，會展中心至今已辦理16檔展覽，吸引超過137萬人次到訪，創造逾650億元商機，這就是台中的實力與潛力。他強調，硬體的完工正是台中全力拚經濟的起跑點，而台中擁有一項台北與高雄絕對無法複製的「黃金縱谷」，那就是「前店後廠」的產業優勢。

未來，國際買主在水湳會展中心(前店)看完展覽後，可在半小時至一小時內搭乘專車，直接前往大肚山黃金縱谷的工廠(後廠)考察真實產線，看完滿意即可當場簽約接單，這正是台中經貿最無可替代的硬底氣。

針對未來會展政策的具體藍圖，江啟臣表示，在會展產業投資1元能帶動城市經濟創造7到10元的巨大回報，因此政府必須轉被動為主動。

他提出的「會展經濟168專案」，核心包含成立跨局處一站式服務的「1個台中會展經濟專案辦公室」；建構以「Taichung IMPACT」為核心精神的「6大平台」，全面涵蓋國際活動、媒合、建立合作夥伴關係、共同成就、城市交流及觀旅推廣；並進一步搭配精準分級補助、建立全市場域與供應鏈資料庫等8項措施。

此專案，目的在全面串聯台中的飯店、餐飲、交通與在地策展大腦，落實「只要人在台中辦展，全台中市都能一起賺錢」的宏觀目標。

2026台中設計周以「明日宜居：從建築到日常」為主題，展期除呈現室內設計與生活空間相關展覽內容外，也規劃多場設計論壇，邀請產官學界專家共同分享。

5月30日論壇以「生活美學日」與「永續產業日」為主軸，從建築觀察、綠建材認證、ESG 實踐到會展經濟，探討設計如何回應當代生活需求。

「永續產業日」聚焦建築產業與永續發展之間的關係，議題涵蓋綠建材認證如何支應建築標章市場需求、如何善用政府資源提升建築業者的綠色商機，以及永續房地產的ESG表現等面向。論壇透過產業案例與政策觀點，引導理解永續不只是趨勢，更是未來市場競爭力的重要基礎。

「永續房地產的ESG表現—以遠雄樂元為例」以實際案例說明企業如何將低碳設計與建築實務結合，透過案例分享，讓專業人士更具體掌握永續建築落實到設計與空間使用之中。

今天論壇亦安排「中小企業政策領航交流會：台中會展經濟起飛，引領城市發展新動能」，邀請政府、學界與產業代表共同交流，從城市品牌與產業鏈串聯角度，討論台中國際會展中心啟用後，如何帶動中台灣設計、建築與相關產業的合作契機。

此次論壇也聚焦會展中心如何成為產業交流平台，帶動智慧製造、機器人產業、建築科技與設計建材等產業聚落升級，為台中會展經濟與城市轉型創造新動能。

主辦單位表示，今天論壇從「生活美學」延伸至「永續產業」，呈現台中設計周不只是展覽平台，更是專業交流、產業對話的重要場域，本日論壇期望讓建築、室內設計相關從業者掌握未來趨勢，也讓一般民眾看見設計如何影響日常生活與城市未來。

2026台中設計周以「明日宜居：從建築到日常」為主題。記者宋健生／攝影

立法院副院長江啟臣(中)受邀出席「台中設計周-台中會展經濟起飛論壇」。記者宋健生／攝影

2026台中設計周呈現室內設計與生活空間相關展覽。記者宋健生／攝影