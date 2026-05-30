台中市國際家庭日推「Hello, Emotions！」逾千人朝聖

全台最萌「情緒嘉年華」熱血登場！台中市政府30日在中央公園遊客中心旁綠地，舉辦國際家庭日慶祝活動。今年創新推出「Hello, Emotions！」主題，將台中(TAICHUNG)英文字母變身8大情緒小怪獸角色，透過闖關活動解鎖愛的超能力，吸引逾千人次朝聖，見證情緒也能很療癒。

台中市家庭教育中心指出，此次活動緊扣「情緒有解．家庭有愛」，除了「親子特攻隊報到」、「心聲傳聲筒」等闖關活動，更推出超chill的創意茶藝野營，活動創意爆棚。

台中市政府教育局長蔣偉民，代表市長盧秀燕出席時表示，市府非常重視家庭教育的深度與溫度，今年特別打破框架，用創意與美感帶領市民「了解情緒」。

蔣偉民指出，希望透過象徵信任、好奇、生氣等情緒的8個「TAICHUNG」專屬角色引導，將心理學變得平易近人。他強調，這不只是一場活動，更希望每位家長都能成為孩子的「情緒教練」，讓家不再只是避風港，更是心靈成長的充電站。

現場最熱血的，莫過於「親子特攻隊報到」、「情緒小怪拼字挑戰」等闖關活動，全家大小齊心協力自製眼罩，出發挑戰「解鎖愛的超能力」。看著孩子們從最初的害羞，到大聲拼出TAICHUNG單字，並且說出8大情緒角色的名字，家長們紛紛拿起手機捕捉孩子勇氣爆發的瞬間。

此外，氣球拱門拍照打卡區療癒感滿滿，民眾手持情緒小怪獸手拿板拍照上傳，現場歡笑聲不斷。植藝、茶藝野營及說故事更是吸睛，溫馨感滿點。

台中市家庭教育中心強調，精彩活動不落幕，中心也攜手LaLaport推出快閃「開心Play島」情緒故事劇場，一路將這股情緒超能力旋風延伸至6月27日，當日還有壓軸神秘大來賓，不容錯過。

想進一步掌握最新、最即時的免費家庭教育資源與活動，歡迎民眾至臉書搜尋「台中市家庭教育中心」或加入官方LINE帳號(https://reurl.cc/knnzO9)。

今日活動，包含教育局長蔣偉民、市議員楊大鋐；立法院副院長江啟臣、立法委員廖偉翔及何欣純服務處代表等人都熱情參與，現場氣氛熱鬧。

台中市國際家庭日慶祝活動，民眾踴躍參加摸彩。台中市政府／提供