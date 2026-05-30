租補85萬戶受影響？國土署：2027年起地方分攤1至4成

租金補貼將恢復中央與地方共同分擔機制。國土署30日表示，因《財政收支劃分法》修正後，地方政府可支配財源增加，中央可統籌運用財源減少，因此規劃自2027年起，依各縣市財力分級，由地方政府分攤1至4成租金補貼經費，希望中央與地方持續合作，共同照顧租屋族權益。

國土署指出，減輕租屋民眾居住負擔、照顧青年與弱勢家庭，一直是政府推動租金補貼的重要目標。事實上，在2021年以前，租金補貼原本就是由中央與地方共同分擔經費，部分地方政府甚至額外加碼補助，提高照顧力道。

國土署表示，自2022年至2026年間，考量國家整體經濟表現良好、中央財政相對充裕，租金補貼改由中央全額負擔，希望擴大照顧範圍，協助更多租屋家庭減輕生活壓力。此外，自2025年起，租金補貼資格審查工作也已交由地方政府辦理。

不過，隨著《財政收支劃分法》修正上路，中央與地方財源結構出現變化。國土署指出，基於財政權責相符原則，因此規劃自2027年度起，恢復過去中央與地方共同分擔經費模式，依各縣市財力分級，由地方政府負擔1至4成補貼經費，延續中央與地方共同推動租金補貼政策的方向。

根據國土署統計，目前全國租金補貼核定戶數約85萬戶，其中台中市約19萬戶最多，新北市約13萬戶，其次為桃園市及高雄市，各超過10萬戶，是全國主要受益城市。

從補貼對象來看，目前全國租金補貼戶數中，青年族群約48萬戶，占整體約六成；經濟或社會弱勢戶約31.3萬戶，占比約三成。國土署認為，這些數據顯示租金補貼已成為青年、新婚家庭及弱勢族群的重要支持措施，也反映中央與地方共同投入所產生的政策成果。

國土署強調，租金補貼政策的核心目標始終是減輕民眾居住負擔，中央與地方並非對立關係，而是共同照顧租屋族的重要夥伴，希望各地方政府支持並配合編列相關預算，讓租金補貼制度能夠穩定延續，持續協助有需要的家庭。