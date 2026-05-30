瑞音生技攜手GMI Cloud 於COMPUTEX 2026展示AI聽覺系統應用

瑞音生技與AI雲端基礎設施服務商GMI Cloud將於6月2日登場的台北國際電腦展（COMPUTEX），展示以AI驅動的個人化聽覺智能平台，呈現如何將AI模型與算力轉換為日常聽覺輔助與健康相關的應用。

瑞音生技表示，隨著人工智慧（AI）由基礎模型與算力競爭，快速走向實際應用，AI基礎設施與垂直應用之間的整合能力，成為下一波產業價值重心。

GMI Cloud為輝達（NVIDIA）AI雲端生態系合作夥伴，專注高效能AI即時推理運算與GPU雲端運算服務。此次攜手瑞音生技，結合GMI Cloud的AI基礎設施，以及瑞音生技融合聲學感測與音訊調諧技術所自主開發的AI聽覺模型與個人化聽覺智能系統層，展現AI基礎設施與垂直應用整合後，推動傳統藍牙耳機進入新應用場景的潛力。

隨著TWS藍牙耳機逐步融合聽力輔助、音訊個人化及健康相關應用等功能，全球音訊產業正由傳統硬體競爭，進一步轉向以AI驅動的自適應聽覺系統。瑞音生技表示，AI在音訊領域的價值，不再只是降噪或語音辨識等單一功能，而在於建構感測、運算與應用之間協同運作的個人化聽覺智能系統層，在合規與安全的前提下，透過使用情境與個人化參數回饋，持續優化AI聽覺模型與服務能力。

在此次COMPUTEX，瑞音生技展示的聽覺個人化應用及其系統層架構，結合藍牙晶片、聲學感測、音訊調諧及雲端AI聽覺模型，跨裝置、跨情境持續優化個人聽覺，並依資訊安全與醫療法規要求，推進產品化與驗證流程。

瑞音生技成立於2023年，由緯創（3231）、創見（2451）、中租（5871）、弘憶國際（3312）及日本大型私募基金共同投資，並獲得經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」肯定。公司核心技術涵蓋聽力評估與補償、個人化參數建模與即時音訊優化，並持續推進以AI即服務為核心的個人聽覺智能平台架構，將個人化聽覺由裝置功能轉化為可自適應情境的系統層能力，支持TWS耳機品牌、銷售通路及應用服務商提升使用者聆聽體驗，創造差異化服務價值。