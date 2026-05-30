台灣國際農機展開幕 戰國風鎧甲搬進展場成焦點

台灣國際農業機械暨資材展今天開幕，吸引許多農民及業者參觀選購農機具，有廠商以戰國古裝劇「逐玉」為發想打造特色展區，工作人員身穿戰國鎧甲及漢服亮相，搭配長達30公尺「雞明上河圖」背板，還提供古裝換裝服務，成為展場吸睛焦點。

忠達節能科技展區以戰國時期風格設計，所有工作人員均換上戰國風格鎧甲及漢服，現場展示鎧甲均依考古文物復刻，使用相同工法打造，需由工匠耗時約1個月手工製作，每套重量超過20公斤，透過古代鎧甲工藝與現代農業機械並陳，呈現跨越時空的工匠精神。

忠達節能科技執行長李忠恕說，半年前就開始規畫展區，希望以不同方式吸引民眾認識產品，公司自有工廠生產小型挖掘機，在價格及品質具有優勢，另也鎖定中小型用戶需求設計，簡化操作介面及維護模式，即使是沒有經驗的新手，也能在10分鐘內上手。

此外，忠達節能科技也生產畜牧業設備，包括自動化雞舍，實現智慧化餵養肉雞，因此特別在背景牆設計長達30公尺「雞明上河圖」，同時也開放民眾換裝體驗，可以換上古裝、做造型。若購買挖掘機的民眾，還可獲得限量訂製的戰國鎧甲模型紀念品。

台灣國際農業機械暨資材展今天開幕，有廠商打造特色戰國風格展區，提供民眾穿著古裝體驗。記者黃于凡／攝影