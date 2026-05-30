聽新聞
0:00 / 0:00
台灣國際農機展開幕 戰國風鎧甲搬進展場成焦點
台灣國際農業機械暨資材展今天開幕，吸引許多農民及業者參觀選購農機具，有廠商以戰國古裝劇「逐玉」為發想打造特色展區，工作人員身穿戰國鎧甲及漢服亮相，搭配長達30公尺「雞明上河圖」背板，還提供古裝換裝服務，成為展場吸睛焦點。
忠達節能科技展區以戰國時期風格設計，所有工作人員均換上戰國風格鎧甲及漢服，現場展示鎧甲均依考古文物復刻，使用相同工法打造，需由工匠耗時約1個月手工製作，每套重量超過20公斤，透過古代鎧甲工藝與現代農業機械並陳，呈現跨越時空的工匠精神。
忠達節能科技執行長李忠恕說，半年前就開始規畫展區，希望以不同方式吸引民眾認識產品，公司自有工廠生產小型挖掘機，在價格及品質具有優勢，另也鎖定中小型用戶需求設計，簡化操作介面及維護模式，即使是沒有經驗的新手，也能在10分鐘內上手。
此外，忠達節能科技也生產畜牧業設備，包括自動化雞舍，實現智慧化餵養肉雞，因此特別在背景牆設計長達30公尺「雞明上河圖」，同時也開放民眾換裝體驗，可以換上古裝、做造型。若購買挖掘機的民眾，還可獲得限量訂製的戰國鎧甲模型紀念品。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。