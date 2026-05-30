台灣國際農業機械展開幕 蕭美琴走訪農機攤位鼓勵青農

2026第二十屆台灣國際農業機械暨資材展今在嘉義縣政府前廣場開幕，集結國內外近250家廠商，展出大型農機、智慧農機、無人機等，副總統蕭美琴今早出席開幕典禮，與縣長翁章梁一起走訪展攤，觀摩新式農機具，見證農業由傳統人力邁向智慧化、自動化及低碳化。

台灣農機工業同業公會理事長姚倍欽說，農業是國家重要基礎，台灣面臨地緣政治危機，不能放棄軍工產業，也不能放棄農業發展，台灣除了有台積電、聯發科等矽盾，還要有稻米盾、蔬菜盾、豬肉盾，才能成為有韌性的國家，自給自足存活下來，就是一種成功。

蕭美琴說，台灣農業正面臨氣候變遷、人口老化及少子化帶來的勞動力缺口挑戰，政府推動農業機械化、智慧化及無人化發展，結合嘉義無人機、精密機械產業優勢，導入AI技術，協助農民精準防災、管理田間作業及預測產銷資訊，提升生產效率與收益，強化農業競爭力。

蕭美琴也說，賴總統推動均衡台灣政策，重視科技產業，以及農業及中小型產業發展，挹注特別預算輔導企業，協助農業機械及無人化。她過去在花蓮擔任立委，曾被封為西瓜大使、村姑，率青農赴日本考察農業政策，青農對新科技充滿期待，促進台灣農業蓬勃發展。

翁章梁說，早期台灣農業興盛，每家每戶種田養牛，後來農業逐漸沒落，年輕人口外流，農村面臨勞動力不足問題，近年推動智慧化、自動化農機，但大型農機動輒千萬元，讓人望而卻步，農業部補助農民購買農機，現在很多青農回流，分享務農收入比上班好，盼再創台灣農業高峰。

農業處表示，縣府推動智慧農業第6年，已投入近1億元，輔導農漁畜產業建置超過361處智慧設備示範案場，導入智慧科技，案場平均產量提升達35%、成本降低達28%，並推動國本學堂課程，傳承農業經驗，帶動基礎產業轉型科技化、智慧化，降低高齡農民勞動負擔。

農業部政務次長胡忠一說，因應農村勞動力不足及氣候變遷，2019年至2024年編列76億元，補助農民購置24萬6000多台農機，受惠逾20萬人；購買減碳或自動化綠色農機最高可補助二分之一，申請至8月31日止，另每年編列12億元，提供農民年利率1.165%低利貸款。

台灣國際農業機械暨資材展今天開幕，副總統蕭美琴到攤位觀摩新式農機，並為青農加油打氣。記者黃于凡／攝影

台灣國際農業機械暨資材展今天開幕，副總統蕭美琴參加開幕典禮。記者黃于凡／攝影