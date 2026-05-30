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單價冠軍變跌幅王！全台套房一年跌9.4% 高雄最有感

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

根據內政部實價登錄統計，2025年第2季全國套房平均單價為每坪47.02萬元，不僅高於電梯大廈的38.22萬元，也高於公寓的37.17萬元。不過，近一年套房價格卻下跌9.4%，成為三類住宅產品中跌幅最大的產品，出現單價最高、跌幅也最大的特殊現象。

一般認知中，公寓土地持分較大，電梯大廈屋況較新，價格應高於套房，但實際上套房長年維持最高單價。

主要原因在於套房坪數普遍較小，而房價統計採每坪單價計算。以總價來看，一間套房可能僅數百萬元至千萬元左右，但換算成每坪價格後，往往高於一般住宅產品。此外，市場上的套房交易多集中在雙北市區、捷運站周邊及大專院校附近等精華地段，也進一步拉高平均單價。

以台北市為例，2025年第2季套房平均單價達每坪94.74萬元，不僅高於電梯大廈的79.59萬元，也明顯高於公寓的63.57萬元。新北市套房平均單價也達每坪54.97萬元，同樣高於附近公寓價格。

不過，從近一年變化來看，套房價格波動明顯高於其他住宅產品。全國套房平均單價由2024年第2季的51.89萬元降至2025年第2季的47.02萬元，跌幅達9.4%；相較之下，公寓僅下跌3.3%，電梯大廈甚至小幅上漲0.4%。

進一步觀察六都，高雄市套房價格由每坪33.57萬元降至29.47萬元，年減12.2%；台中市則由28.90萬元降至27.59萬元，年減4.5%。顯示在房市降溫之際，套房價格波動幅度相對較大。

從數據來看，過去房市全面上漲時，各類住宅產品大多同步受惠；但隨著市場逐漸回歸基本面，不同產品特性的差異也開始反映在價格表現上。套房雖然仍是單價最高的住宅產品，但價格變動幅度也明顯高於公寓與電梯大廈，成為本波房市修正中最受矚目的產品類型之一。

套房 高雄 公寓

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