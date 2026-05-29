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台灣大 邁向兆元俱樂部

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣大哥大（3045）昨（29）日舉行股東會，董事長蔡明忠表示，台灣大要邁向兆元俱樂部，營收先達成，市值才有可能挑戰兆元，雖然不知道多久可以達成，但要有登高山的「勇氣」及想像。

台灣大股東會通過去年營運報告，2025年每股純益4.77元，為近七年最佳，每股配發4.8元現金股利，創2019年以來新高，現金殖利率約4.3%，為同業之冠。台灣大今年全面改選董事，新任董事包括福記投資代表人蔡明忠、蔡明興，頂安代表人林清棠，台固新創投資代表人林之晨，獨立董事則為盧希鵬、陳東海、萬家樂、賴冠仲、吳宗霖。

小股東肯定台灣大營運表現，並關注電信「笨水管」轉型的議題。蔡明忠表示，當然不希望被人家叫笨，而是要變成一頭聰明、敏捷的大象。蔡明忠會後喊出，要朝「兆元」俱樂部前進，營收先達成，再挑戰市值兆元，新事業會帶來很多想像的空間。台灣大昨日收111.5元，市值約4,151億元。

蔡明忠表示，要有兆元營收，除核心電信事業外，更要以電信賦能，以及發展更多科技新事業，以Telco、Telco+、Telco+Tech三大引擎為核心，串聯AI、共享移動、電商與金融科技、內容及永續服務等五大轉投資艦隊，擴大垂直領域市場覆蓋與協同效應，迎接下一波由企業升級帶動的成長動能，迎向下一個黃金十年。

台灣大 蔡明興 蔡明忠

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