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中華電 2026年營運有信心

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠。中華電信／提供
中華電信董事長簡志誠。中華電信／提供

電信龍頭中華電信（2412）昨（29）日舉行股東會，員工股東輪番上陣發言，甚至揚言要「開過夜」，也有小股東肯定2025年營運超越財測高標。

董事長簡志誠表示，對於未來營運非常有信心，要創造更大股東權益。

中華電信每年都舉行超過10個小時以上的馬拉松式股東會，曾有一年開到午夜近12時才結束。股東會召開超過九個小時還在報告事項第一案是常態，至截稿前，股東會尚未結束。

近期中華電信工會持續提出延後退休年齡、加薪、提高退休金提撥比率等訴求，工會成員一起參加股東會，以員工股東身分要讓今年股東會開到延期。

員工股東輪番上陣發言，多屬於內部事務，股東會儼然成為勞資協議會議，簡志誠更多次說明，「今天是股東會，不是勞資會議，後續會持續召開勞資協商會議。」

也有小股東肯定中華電信營運表現，小股東指出，營收、獲利成長，業務多元，2025年營收獲利都超越財測高標，更詢問經營團隊是否有信心再創新高？

簡志誠表示，2025年營收、每股純益均創新高，每股配發5.2元現金股利，配發率達104.2%，2026年中華電信積極「海地星空」的布局，ICT資訊專標案量提高，對公司經營非常有信心，能夠為股東創造更大的權益。

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