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運價連五漲…四大航線齊揚 陽明：市場仍面臨供需失衡

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
美國10%全球關稅在7月24日到期，全球貨主搶艙出貨，帶動上海集裝箱出口運價指數（SCFI）連續五周上漲。 聯合報系資料照
美國10%全球關稅在7月24日到期，全球貨主搶艙出貨，帶動上海集裝箱出口運價指數（SCFI）連續五周上漲。 聯合報系資料照

美國10%全球關稅在7月24日到期，全球貨主搶艙出貨，帶動上海集裝箱出口運價指數（SCFI）連續五周上漲，最新一期SCFI昨（29）日公布大漲353.58點至2,571.73點，周漲幅15.94%，四大航線指數全數上揚，遠東到美西更飆漲三成。

陽明海運（2609）昨日也召開股東會，公司說明，全球貨櫃航運市場仍將面臨供需失衡、地緣政治及經貿政策調整等多重挑戰，整體貨量維持成長態勢。

SCFI指數及四大航線運價變化
SCFI指數及四大航線運價變化

四大主要航線運價狂飆，美西線重返4,000美元關卡，美東線站上5,000美元關卡。遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）4,149美元，較前一期上漲995美元，周漲幅31.54%；遠東到美東運價每FEU達5,333美元，較前一期上漲1,020美元，周漲幅23.64%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,475美元，較前一期上漲570美元，周漲幅29.92%；遠東到地中海運價每TEU達3,750美元，較前一期上漲543美元，周漲幅16.93%。

展望今年，陽明在股東會中表示，OECD及IMF最新預測，全球經濟成長動能雖趨緩，整體仍維持溫和成長態勢；航運市場因受新船持續交付、紅海危機、歐洲與亞洲主要港口壅塞、區域衝突、以及國際環保法規趨嚴等因素影響，整體供需與經營環境仍具高度不確定性。

萬海總經理謝福隆認為，全球海運市場自5月以來已重現「大搶艙」多頭榮景，距離全球貨主趕在美國政府對進口商品課徵的10%臨時關稅於7月24日愈來愈接近，市場搶艙的力道非常激烈，客戶都是全力搶艙趕出貨；這個情況不只是台灣、大陸，整個東南亞市場都在爭搶艙位，貨物都希望趕在7月24日期限前將貨櫃運抵北美。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周上漲22美元，周漲幅3.76%，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）與前一周持平、遠東到韓國每TEU（20呎櫃）較前一周上漲7美元。

運價 航線 陽明海運

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