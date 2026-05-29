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志強股東會／通過配發5.15元股息 現金殖利率達6.12％

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
志強董事長陳維家說，世足賽即將登場，全球運動與戶外市場需求逐步回升。業者／提供
志強董事長陳維家說，世足賽即將登場，全球運動與戶外市場需求逐步回升。業者／提供

足球鞋製造龍頭志強-KY（6768）去年每股稅後純益6.77元，股東常會29日通過，每股配發現金股利5.15元，盈餘配發率達76％，以29日收盤價84.1元計算，現金殖利率達6.12％。

志強董事長陳維家指出，全球運動與戶外市場需求逐步回升，加上2026年世界盃足球賽將於美國、加拿大與墨西哥舉行，品牌客戶對足球相關產品與高機能運動鞋的投入持續增加，也進一步帶動相關產品需求，為公司與合作品牌帶來更多成長機會。

陳維家強調，志強的產品組合，特別是深耕專業運動鞋與機能性鞋款領域，使公司在產業波動中仍保持良好成長動能。

在全球政經情勢多變、美國關稅政策與匯率劇烈震盪的大環境下，志強2025年合併營收首次突破200億元大關，營收、營業毛利與營業淨利均較前一年度持續成長。

陳維家表示，儘管稅前與稅後淨利較前一年度略有下滑，公司仍維持良好財務結構與穩健償債能力，為後續持續投資與拓展全球營運版圖奠定堅實基礎。

在產能布局上，陳維家說，2025年下半年，印尼與葡萄牙新廠相繼投產，配合市場需求建置新產線與中高階產品能力，進一步強化集團即時回應市場變化的能力。

志強鞋類成品2025年總產量達3,887萬雙，較2024年成長9.2%。越南區持續扮演集團主力生產基地角色，透過提升自動化比例與生產效率，強化整體成本與交期競爭力；柬埔寨區則藉由製程精進與技術能力提升，帶動產量大幅成長，多據點布局效益逐步顯現。

陳維家指出，儘管全球經濟仍存在不確定性，且面臨關稅政策、地緣政治與匯率波動等潛在挑戰，他對公司的成長軌跡與長遠發展仍充滿信心，強調志強的韌性來自於持續深化的全球製造布局，與靈活供應鏈管理能力。

志強去年投入研發金額達5.78億元，約占合併營收2.84%。研發重點聚焦於製程創新、直接射出技術精進，以及低碳製程、再生材料與數位化管理導入，以因應品牌客戶對技術門檻與合規要求持續提升的趨勢。

志強也持續積極投入永續發展，秉持「實踐企業永續責任」的理念，持續擴大再生材料使用比例，並導入通過ISCC Plus認證的原物料。

同時，志強已正式提交參與科學基礎減量目標倡議（SBTi）以科學方法規劃減碳路徑，並持續精進各據點之職場環境與社會關懷措施。

陳維家表示，公司也持續獲得外部肯定，被納入「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」成分股；越南及柬埔寨廠區亦分別獲得在地ESG相關獎項，充分展現公司在永續治理、環境保護與社會責任上的具體成果。

志強已訂除息交易日為6月26日，最後過戶日為6月29日，股票停止過戶起迄日期為6月30日至7月4日，除息基準日為7月4日，現金股利發放日為7月17日。

志強為國際知名運動品牌的鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。

根據DataIntelo統計，全球足球運動鞋市場將從2023年約45億美元，增至2032年約78億美元。這代表預測期間年均複合成長率（CAGR）為6.1%，伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀。

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