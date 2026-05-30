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酷澎熱銷零食餅乾 不要錯過

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
Coupang酷澎第1季零食熱銷榜出爐，義美小泡芙奪冠、洋蔥風味占大宗。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎第1季零食熱銷榜出爐，義美小泡芙奪冠、洋蔥風味占大宗。Coupang酷澎／提供

Coupang酷澎今年618購物節早早開跑，自5月31日推出為期七天滿額現折活動，並公布今年第1季熱銷零食餅乾排行榜，透過公開人氣品項，讓消費者提前規劃618購物清單。

本土品牌展現主場優勢，一口氣拿下六席；洋芋片則以雞汁、洋蔥等經典風味穩居熱銷榜單，顯示顧客對熟悉口味具有高度回購率。透過火箭速配最快隔日到貨服務，零買解饞或整箱補貨都更便利。

義美小泡芙從上季第三名躍升零食排行榜冠軍，尤其牛奶口味表現大幅領先巧克力、草莓等其他口味。排行第二名的華元波的多洋芋片濃厚蚵仔煎口味，成功復刻夜市經典小吃風味，也喚起許多顧客熟悉的台灣味記憶。排行榜第三名則由國際品牌Lay's樂事洋芋片雞汁風味拿下。

洋蔥口味同樣立於不敗之地，ORION好麗友預感香烤洋芋片洋蔥口味、品客洋芋片洋蔥口味分別位居第四名、第六名；而以烘焙製程取代油炸、主打清爽酥脆口感的卡迪那95°C經典原味薯條，則擠進排行榜第五名。

適合分裝分享的77乳加巧克力、LOTTE樂天巧克力派及翠菓子MIDO商務艙航空米果等商品，隨著新一年度刷新自身名次，也讓Coupang酷澎成為辦公室團購與共享零食的首選通路。

巧克力

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