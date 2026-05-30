酷澎618超夏殺 好康放送

美商Coupang酷澎「618超夏殺」活動在5月最後一天率先登場，一連七天到6月6日指定食品雜貨、個人及家用清潔、美妝保養、母嬰用品、文具玩具商品天天滿額現折。

Coupang酷澎表示，此次活動鎖定WOW會員，活動期間單筆滿888元，即可在結帳畫面折200元，搭配Coupang酷澎自有車隊提供的「火箭速配」服務，最快隔日到貨，無論大罐裝茶飲、洗衣精、嬰幼兒尿布都能直送家門口，一站購足省錢省事省時間。

Coupang酷澎WOW會員每月只需59元，即可享有火箭速配、火箭跨境無條件免運服務，隨時都能輕鬆下單；火箭速配商品退貨時限並延長至30天，提供顧客完善線上購物體驗。

5月31日至6月6日，Coupang酷澎超夏殺活動回饋WOW會員，凡於活動期間購買指定巨星類別商品（部分商品除外），單筆滿888元即可現折200元，每位會員帳號每日限使用一次，需於線上付款並選擇宅配取件；活動名額有限，發完為止。以此換算，首波活動七天累積最高可現省1,400元，相當於月訂閱費直接賺回23倍。

Coupang酷澎深耕台灣市場，持續攜手國際與在地品牌，提供顧客多元新品與經典人氣商品，無論是小量嚐鮮或整箱補貨，都能滿足全家需求。Cadina卡迪那德州薯條、95°C經典原味薯條系列，以多元風味呈現馬鈴薯魅力；而Lay's樂事洋芋片雞汁風味及九州海苔風味均有擁護者，豐富每個休閒時刻。

迎接繽紛夏日，美妝保養品類同樣優惠，讓用戶保養有感，包括現折煥新，更輕鬆入手。包括INNISFREE A醇PDRN水光奇蹟，無添加香料配方，深層舒緩乾燥缺水肌膚，提升肌膚的保濕度與光澤；MISSHA棉花腮紅餅及全系列彩妝用品，則為日常妝容增添青春活力。

Coupang酷澎以母嬰用品在台深耕市場，結合「火箭速配」自有車隊配送服務，顧客可彈性選擇長達七天的配送日期，讓育兒家庭補貨更加便利。

其中，GOO.N大王輕薄舒爽紙尿布採用透氣材質，讓寶寶肌膚隨時保持乾爽舒適，減少悶熱感；MOTHER-K拋棄式奶瓶吃三餐組則省去清洗與消毒奶瓶的繁瑣流程，成為外出餵奶好幫手。

衛生紙與家庭清潔用品也是本波優惠必買品項。倍潔雅好韌真抽取式衛生紙採用PEFC認證紙漿，不含螢光劑與有害化學物質，使用更安心；刷樂植漱口水以自然草本香氣清新口氣，同系列刷樂涼感濕紙巾則以簡約質感包裝融入日常生活。

由於Coupang酷澎客群包含許多年輕育兒家庭，像是清淨海櫻花7+貼身衣物抗菌手洗慕斯使用粟米萃取，可放心手洗貼身及寶寶衣物。天氣漸熱親子戲水需求大增，Bestway N冰淇淋聖代三環泳池直徑達160公分，足夠各年齡孩童盡情玩耍。

在618期間，WOW會員再享銀行刷卡優惠，Coupang酷澎也攜手銀行推出WOW會員專屬刷卡回饋；玉山銀行卡友於6月1日至6月3日期間，單筆滿3,000元可現折200元；國泰世華銀行卡友於6月1日至6月18日期間，單筆滿6,180元現折618元。 Coupang酷澎豐富選品結合618首波現折，便利網購囤貨族。Coupang酷澎／提供