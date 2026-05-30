懷恩基金會傳遞教育希望

財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會、與陳玲社會福利慈善事業基金會兩單位，長期關注教育與關懷弱勢學生，董事長李棟樑秉持「關懷教育，惜福感恩」宗旨，推動助學、公益與社會服務計畫。連續15年提供「人間有愛．助學無礙」助學金，累計幫助3,000餘位弱勢家庭學生、提供萬餘名學生補助，減輕求學壓力，為人生點亮希望。

第15屆「人間有愛．助學無礙」助學金頒贈典禮昨（29）日舉行，本次典禮計頒贈220位學生，涵蓋臺北市轄內特教學校、國中及高中職學生，其中包含特教學校四所、41位學生；國中組55所、107位學生；高中職組41所、72位學生。每位受獎學生將獲頒新臺幣伍仟元獎助學金，鼓勵渠等安心向學、淬礪奮發。

本次典禮由創辦人董事長李棟樑致詞揭開序幕，並邀請前教育部長吳清基發表勉勵談話，鼓勵學生在人生道路上努力不懈、敦品勵學，勇敢迎向未來挑戰。

李棟樑指出，基金會自民國101年開始推動「人間有愛、助學無礙」助學計畫，至今已邁入第15屆。15年來累計協助學生約1萬500人，其中台北市有3,621位學生受惠。此外，基金會也透過各縣市政府轉介，協助約1萬1,200位需要幫助的民眾。

李棟樑強調，基金會推動助學計畫的目的，是希望幫助較弱勢的學生度過困難，未來能在不同領域回饋社會，成為一個有溫度的人。基金會未來也會持續關心、支持學生，期盼同學們努力向學、勇敢面對未來。

「教育」是翻轉人生的重要力量，而「陪伴」則是支持孩子持續前進的重要後盾。多年來基金會努力投入公益助學、關懷偏鄉學校，希望透過助學金頒贈，傳遞社會關懷與愛的循環，讓善的力量循環延續，陪伴更多青年學子穩健成長。

基金會長期與救國團合作，除提供獎助學金外，還選拔「教育大愛菁師獎」，表揚照顧弱勢、關懷偏鄉深具愛心的老師們，近14年計有4,855位老師甄選，表揚835位教育大愛老師。國內發生地震天災時，基金會第一時間內提供急難協助；丹娜絲颱風造成台南災情時，立即捐助救助金500萬元，花蓮光復鄉堰塞湖溢流水災捐助100萬元，並提供救援物資慰問救災部隊官兵。

捐助慈善公益團體方面，基金會捐助吳林盡教育基金會、介惠慈善基金會、台灣白化症曙光協會、台東縣彩券銷售人員公會、台北市教育局清寒學生基金會、台南特教學校、世界和平會、等慈善公益團體慰問金與物資協助關懷弱勢族群。

本次活動期望展現公益永續精神，透過長期穩定的扶助計畫，鏈結社會資源，拋磚引玉共同打造友善與充滿希望的學習環境，讓「人間有愛、助學無礙」的理念深植社會在每個角落。