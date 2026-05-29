2026福隆國際沙雕藝術季環球夏日沙雕派對開展

2026福隆國際沙雕藝術季29日在福容大飯店福隆盛大開幕，本屆以「環球夏日沙雕派對」為主題，邀請超過15位國內外沙雕藝術家聯手創作，展出超過40座大型主題沙雕，結合《侏羅紀世界》、《回到未來》、《大白鯊》、《E.T.》、《史瑞克》、《功夫熊貓》、《馬達加斯加》、《馴龍高手》、《寶貝老闆》與《壞蛋聯盟》等人氣國際IP，打造橫跨世代的沉浸式沙雕展覽。

為歡慶開幕，5/29至5/31期間更加碼推出「12歲以下孩童身上配戴主題IP的配件，中午12點前可享免費入園。」限定優惠。

除了精彩沙雕作品外，今年福隆沙雕季更規劃一系列夏日限定主題活動，打造「周周有亮點」的熱鬧氛圍。6月1日至6月30日期間，每周三推出「學生日」，國小學生持100分考券即可享本人免費入場，同行者同樣享190元優惠票價；另外每周四則推出「比基尼主題日」，凡本人穿著比基尼現場購票入園，即可享本人免費入場，同行親友再享每人190元優惠票價，希望透過趣味互動與優惠活動，吸引更多民眾走進福隆海水浴場，感受今夏最具話題的沙雕嘉年華。

開幕首日就遇到大雨，有遊客特地來到福隆要參加沙雕季活動，卻撲了一場空。遊客陳先生表示「今年知道是環球系列的主題，跟朋友們剛好有空，所以就想要來參加，自己非常喜歡ET跟大白鯊，是小時候的回憶，可以在看到重現覺得很開心。」

福容大飯店福隆店總經理戴瑞宏表示「福隆沙雕季連續舉辦19年之久，今年由台灣野獸國（6995）公司代理環球影業IP與福隆沙雕合作，希望可以帶動東北角更多旅遊人潮，接下來也還有星空電影院以及海洋音樂祭的活動，期間還有很多主題活動也期待大家能來到福隆欣賞沙雕。」

而交通部觀光署主任秘書黃易成表示「福隆國際沙雕藝術季多年來已成為臺灣夏季代表性觀光品牌之一，今年除精彩沙雕展覽外，更進一步導入整體策展思維結合辦理系列主題活動，以「繽紛浪潮·FULONG酷夏派對」串聯四大主題月份活動，從5至6月「冰封覺醒：福氣龍夏日出凍」、7月「橘白狂潮：馬卡龍沙灘趴」、8月「浪花雙龍會：極限水戰黑色夏趴」，到9月「粉色軌跡：極點慢旅自主騎乘」，同時，為了優化福隆周邊環境並打造更友善的行人空間，特別建置了福隆停車場周邊友善步道，並配合夜間光環境營造啟用，增添旅客休憩空間及夜間浪漫氛圍，期透過不同主題活動持續延伸福隆夏日觀光熱潮，讓遊客從初夏一路玩到秋天，感受福隆多元且充滿活力的旅遊魅力。」

今年展場最大亮點之一，便是以《史瑞克》系列電影中的經典場景「遠的要命王國」城堡打造年度主雕，高聳壯觀的城堡氣勢成為全場最吸睛焦點，搭配史瑞克、費歐娜公主經典角色現身，重現童話世界幽默又奇幻的氛圍；《侏羅紀世界》則重現巨型恐龍震撼登場，彷彿走入史前冒險世界；《大白鯊》經典畫面躍上沙灘，巨大鯊魚破浪而出的視覺效果，帶來滿滿夏日電影氛圍。《功夫熊貓》中的阿波也以逗趣姿態現身，結合濃厚東方武術元素與可愛角色魅力，成為大小朋友爭相拍照的人氣展區；《馬達加斯加》則集結獅子愛力獅、斑馬馬蹄等經典角色，打造充滿歡樂感的叢林派對場景。

此外，《馴龍高手》中的沒牙與小嗝嗝也將帥氣登場，透過巨型飛龍沙雕與北歐冒險風格場景設計，營造宛如置身奇幻飛龍世界的沉浸感，讓旅客從踏入展場開始，就能感受宛如國際電影樂園般的夏日沙雕派對氛圍。

今年的福隆也依舊精采，由屋頂電影院舉辦的《Skyline Film by Sea 2025》，從7/3起，連續三周打造出福隆最Chill的沙灘電影活動，在星空下吹著海風，欣賞經典電影，營造出全新品味的福隆夜晚。

福隆國際沙雕藝術季開幕活動。左：交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處處長游麗玉。中：交通部觀光署主任秘書黃易成。右：福容大飯店福隆總經理戴瑞宏。福隆國際沙雕藝術／提供

福隆國際沙雕藝術季民眾合影。福隆國際沙雕藝術／提供

沙雕作品《環球夏日沙雕派對》。福隆國際沙雕藝術／提供

主雕-史瑞克系列《遠的要命王國》。福隆國際沙雕藝術／提供

遊客開心跟沙雕合影。福隆國際沙雕藝術／提供

沙雕作品《侏羅紀世界》。福隆國際沙雕藝術／提供