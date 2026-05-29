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盛弘醫藥旗下敏成健康策略投資泰國Arincare數位藥局 進軍國際市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
敏成健康策略投資泰國Arincare，象徵敏盛醫療集團進軍國際。台杉東南亞基金合夥人黃新富（左起）、Arincare CEO Teera、盛弘醫藥董事長楊弘仁親自啟動本次合作。敏成健康／提供
敏成健康策略投資泰國Arincare，象徵敏盛醫療集團進軍國際。台杉東南亞基金合夥人黃新富（左起）、Arincare CEO Teera、盛弘醫藥董事長楊弘仁親自啟動本次合作。敏成健康／提供

盛弘（8403）旗下興櫃公司敏成健康（4431）29日宣布，攜手台杉東南亞基金與國泰創投，共同參與泰國數位藥局龍頭Arincare的Series B+融資。象徵盛弘醫藥旗下數位藥局國際化重要里程碑，正式將台灣成熟的數位藥局營運經驗與平台輸出至泰國，加速拓展東南亞市場。

敏成健康表示，Arincare為泰國最大的藥局生態平台，深耕在地十年，目前服務超過 6,000 家註冊藥房及 1.2萬名以上的藥師，具備深厚的在地醫療洞察與技術底蘊。

Arincare創辦人兼CEO Teera表示，此次獲得台杉東南亞基金等戰略投資人的青睞，並攜手敏盛醫療集團與盛弘醫藥，將結合雙方在數位營運與整合醫療的專長，加速推動區域醫療未來，致力為患者創造長期價值。

敏成健康旗下的「躍獅連鎖藥局」與「好鄰居藥業聯盟」目前分別擁有110家連鎖藥局及近1,400家加盟會員，為台灣高知名度的健康照護平台。今年躍獅藥局更引進前統一超商高階經營團隊進駐，全面導入新零售思維與高效率管理，預估今年營收將突破 25億元。

盛弘醫藥董事長楊弘仁指出，此投資案是集團推進「數位藥局國際化」的關鍵策略布局。雙方未來將結合躍獅藥局在連鎖藥局營運、管理系統及智慧健康領域的強大優勢，與 Arincare 的在地網絡深度對接，共同推動泰國藥局數位轉型。

此外，雙方將鎖定AI 智慧採購、慢性病照護及跨境醫藥流通三大核心領域深化合作，期望透過台泰跨國結盟，提升泰國當地的醫療可及性與服務效率，共創智慧醫療新未來。

泰國 東南亞

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