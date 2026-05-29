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土方市場遭爆哄抬 國土署：均價1,065元、異常漲價必查

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
國土署營建土方新制一度引發土方之亂。圖／聯合報資料照片
國土署營建土方新制一度引發土方之亂。圖／聯合報資料照片

針對近期外界關注營建土方清運成本上升、推升房價問題，內政部國土署表示，政府已透過跨部會合作擴大土方去化量能，並與公平會聯手查察市場價格異常及是否有惡意哄抬情形。若業者發現不合理漲價，可立即向政府反映，經查證屬實者將依法嚴懲。

國土署指出，過去部分不肖業者透過非法棄置土方等方式降低成本，造成環境污染與國土破壞。為解決土方去化問題，行政院已整合中央與地方資源，推動擴增去化場所、設置大型暫置場、簡化運送流程及開放非都市土地臨時使用等措施，讓營建剩餘土方有合法去處。

目前全台土方去化量能已提升至2.35億立方公尺，並設置臺北港、彰濱及南星等大型土方暫置場，可滿足現階段及未來需求。政府也修法開放政府機關及公會申請設置地方暫置場，進一步減輕土方去化壓力。

國土署表示，統計全台土資場土方處理費用平均約為每立方公尺1,065元，較新制上路初期已有明顯下降。此外，截至5月28日止，全台已完成裝設GPS的土方運輸車輛超過1.6萬輛，可即時掌握運輸流向，也足以支應市場運輸需求。

國土署強調，目前土方從產出、運送到最終去化都已建立追蹤管理機制，政府也將持續與地方政府及民間合作，強化查核與管理制度，遏止非法棄置行為，維護環境與國土安全。

國土署 行政院 土地

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