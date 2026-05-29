新麥法說會／首季營收創同期新高 持續深化全球市場布局

亞洲最大烘焙設備製造銷售商新麥（1580）29日召開法說會。新麥表示，即使面對全球不景氣，以及各地市場發展急遽的變化，新麥仍持續深化全球市場布局，對中長期營運維持審慎樂觀的看法。

新麥今年第1季合併營收10.94億元，較去年同期成長0.5%，創歷年同期新高；稅後純益1.34億元，每股稅後純益2.73元。新麥今年第1季合併營收中，大陸地區占約33%，其餘亞洲市場占27%。

新麥中國大陸副總經理陳永徵表示，大陸地區整體烘焙市場新開店數持續低迷，消費呈現兩極化。頭部品牌擴張放緩，社區烘焙、新中式烘焙及高性價比區域品牌仍持續展店，帶動設備需求強勁。

因應市場變化，陳永徵說，新麥不再單純追求大客戶數量，而是深耕市場新興業態，包括超市、量販零食店、批發供應鏈等成長型客戶，以配合市場變化調整客戶結構。

另一方面，新麥將導入（利用）CRM客戶大資料系統與售後雲服務平臺，以提升服務效率、降低客訴率並強化客戶黏性；同時透過電商旗艦店與短影音平台的運營，以遏止市場上仿冒品，並拓展年輕世代創業者客群，預期對於未來營運將有明顯助益。

新麥指出，目前地緣政治雖持續緊張，情勢對直接出口帶來成本壓力，但美國本土烘焙設備替換需求依然強勁，預期成本轉嫁仍在可合理運作範圍內。

在美洲市場，則透過多點布局以分散風險，透過開發傳統超市以外的客戶，並配合大陸地區知名連鎖品牌，進軍全世界開店模式部署，以實現穩健增長的目標。

亞洲市場方面，受惠於印尼、越南、韓國及哈薩克斯坦等國中產階級消費力的增長，以及今年以來烘焙文化滲透率持續提升，加上缺乏本土強勢設備品牌，市場高度依賴進口設備，也使新麥在該地區有成長空間。

新麥將以哈薩克斯坦子公司為據點，輻射中亞地區市場，擴大區域布局。

談到營運策略，新麥短期將持續進行廠房建設與設備投資，擴大生產能量，以滿足市場需求，並推進海外市場布局；長期則朝向轉型為「烘焙全解決方案服務商」目標努力，藉由物聯網數據與售後服務，提升價值創造能力。