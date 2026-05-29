股市熱絡帶動買氣 4大房仲5月交易量年月雙增

台股站穩4萬點之際，部分資金開始轉向股市以外的配置標的，5月房市買氣出現回溫跡象。4大房仲統計顯示，5月全台交易量較4月增加約8.5%至12%，較去年同期成長約3.2%至23%，呈現年月雙增。

永慶房屋5月全台交易量月增12%、年增23%。永慶房屋表示，台股頻創新高，資本市場氣氛熱絡，加上中東戰事衝擊淡化，以及央行於3月理監事會議微調信用管制，將第2戶貸款成數由5成放寬至6成，緩解換屋族資金壓力，房市買氣有回溫跡象。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，在利率短期內沒有下調空間、信用管制持續的情況下，資金面仍是制約房市的關鍵因素，即便有股市的財富效果挹注，市場仍以自用需求為主力，整體房市價量趨於穩定。

台灣房屋5月全台交易量月增12%、年增15.4%。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，房市轉向買方市場，更考驗屋主心態，短期內房市價量屬於小幅震盪，各區表現都不算明顯穩定趨勢。

她說，部分區域目前交易狀況買氣遲滯，「並非不買，只是晚點買，或是夠便宜才買」，短期內價格是交易關鍵，不過長期角度來看，貸款政策才是影響房市重點。

住商機構觀察5月成交件數，在台股強勢帶動下，資金外溢影響房市，月增9.5%、年增10.5%。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，在股市帶動下，雖然房市漲幅不如股市，但許多投資人認為房市有保本作用，更願意轉進房市，蛋黃區買氣相對較強。

她認為，雖然央行近期對房市略有鬆綁，但市場資金偏向流向股市，房市買氣回溫幅度有限，交易狀況約要到第2季後才會明朗。

中信房屋5月全台交易量月增8.5%、年增3.2%。中信房屋總經理張世宗表示，近期台股走勢強勁，代表市場資金面充沛，儘管現階段熱錢集中股市，但也為房市醞釀潛在撐盤力道。台股頻創新高之際，部分投資人將部分資金轉向波動較低、保值性較佳的不動產，帶動中高總價產品詢問度升溫。