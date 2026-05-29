聲寶拓展長照布局 攜手日本元氣集團6億元蓋台南綜合長照機構

因應台灣邁入超高齡社會，聲寶（1604）集團持續深化高齡照護事業布局，29日於台南市南區舉辦「聲寶元氣綜合長照機構」動土典禮，正式啟動南台灣指標性長照開發案。

典禮現場由台南市長黃偉哲率領市府團隊，偕同財政部國有財產署署長曾國基，並在多位民意代表、聲寶集團與日本元氣集團高層，以及各界貴賓的共同見證下祈福動土，象徵台灣高齡照護服務再邁向新里程碑。

聲寶集團表示，隨著高齡人口快速成長，長照需求日益增加，企業除持續投入智慧家電與樂齡住宅市場外，更希望進一步完善高齡照護服務體系。此次由聲寶集團與日本知名元氣集團共同成立「聲寶元氣長照社團法人」，並以台南作為首發據點，展現深耕台南、回饋地方的長期承諾。

本案位於台南市南區新興路，基地面積約660坪，規劃興建地上五層、地下一層，總樓地板約2,000坪，預計投入金額約6億元，將於2028年完工啟用。未來將提供99床住宿式長照服務，並結合日間照護、復健支援、居家照護等多元服務，打造兼具照護品質、人文關懷與社區共融的新型態綜合長照機構。

日本元氣集團深耕醫療、長照與教育領域超過30年，秉持「和諧共生、家族主義、感動照護」理念，目前於日本及亞洲各地設有34家醫院、130餘間長照機構及6所學校，具備豐富的國際照護經驗。未來聲寶元氣長照機構也將導入日本照護管理模式與專業人才培訓制度，提供長者更安心、更有尊嚴且具溫度的照護服務。

聲寶集團近年積極布局高齡事業，除「橘青春樂齡宅」新北土城館預計於今年底完工外，台南安平館亦已正式啟動，逐步串聯南北樂齡生活版圖；而此次「聲寶元氣綜合長照機構」動土，更象徵聲寶從健康樂齡住宅進一步延伸至專業長照服務，打造完整的高齡生活支持系統，成為長者與家庭最安心的後盾。

聲寶集團總裁陳盛沺於典禮中表示，面對高齡化社會帶來的挑戰，企業除了追求經營成長，更肩負重要的社會責任。聲寶長期深耕台南，期盼透過此次投資，與台南市政府攜手合作，共同建構更完善、更友善的長照環境，讓長者能安心在地安老，也為台南打造高齡友善城市盡一份心力。

陳盛沺強調，未來「聲寶元氣綜合長照機構」將以專業照護的服務理念，成為南台灣高品質長照新標竿，為台灣高齡照護產業注入更多創新能量與國際視野。