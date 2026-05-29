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正隆加速海外布局 看好越南成長助攻營運

中央社／ 台北29日電

工紙大廠正隆董事長鄭人銘表示，面對全球供應鏈重組、AI數位浪潮與淨零轉型趨勢，正隆將加速推展海外布局；其中越南平陽廠三期產能已投產，未來紙器總產能將突破10億平方米，對今年營運審慎樂觀。

正隆今天舉行股東會，會中承認2025年度營業報告書與財報，並通過每股配息0.45元。

鄭人銘說，2025年全球經濟維持溫和復甦，AI應用、智慧製造及綠能投資成為重要成長動能，但地緣政治與能源價格波動帶來挑戰；面對市場變化，正隆將聚焦智慧產銷與區域布局，提升營運效率與供應彈性。

展望今年，正隆表示，隨著台灣與中國市場需求逐步回溫，加上越南市場持續成長，整體營運審慎樂觀；越南平陽造紙廠第三期工紙產能已投產，成為當地最大、百萬噸級低碳循環造紙基地。

紙器布局也同步擴張，南越濱吉廠第二條產線已啟用，北越寧平省第6座紙器廠規劃於2027年完工。未來越南紙器總產能將突破10億平方米，進一步提升接單穩定度，與區域供應競爭力。

在低碳智慧轉型方面，正隆持續升級減碳製造價值鏈，並導入智慧產銷、智能汽電及AI應用，提升能源管理效率與營運效能，並布局沼氣綠電與生質能汽電共生。竹北廠生質能汽電系統已穩定運轉，后里廠也啟動建置全台最大120噸級生質汽電共生系統，逐步降低對煤炭依賴，挹注整體營運收益。

正隆表示，繼大園廠沼氣綠電後，后里廠廢水沼氣綠電系統已進入試車階段，透過厭氧處理技術，將廢水中的有機物轉化為再生能源，提升資源循環效率。

正隆指出，未來將持續推進智慧製造、循環經濟與海外布局三大主軸，深化低碳競爭力與區域供應鏈優勢，推動企業成長。

越南 正隆 淨零

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