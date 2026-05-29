台積電等科技業客群挹注 SKM Park今年業績挑戰45億

隨著高雄半導體產業聚落成形，新光三越旗下SKM Park Outlets總經理古菊萍表示，近年與台積電、日月光等科技大廠合作家庭日方案，其中鈴鹿賽道樂園卡丁車成熱門體驗項目，樂園漸成為科技新貴舒壓場域；去年SKM ParkOutlets營收近新台幣40億元，今年目標挑戰45億元。

2016年高雄草衙道購物中心與鈴鹿賽道樂園開幕，新光三越於2017年接手經營，2022年轉型Outlet，今天舉辦鈴鹿賽道樂園10周年慶記者會。

古菊萍表示，新光三越接手以來，SKM Park Outlets以樂園結合商場，每年皆有雙位數成長，唯去年成長8%，主要受國人出國旅遊熱潮影響，不過透過企業合作開拓新客源，帶動營運回升，今年截至5月業績年增約12%，重返雙位數成長，今年全年業績目標45億元。

她指出，台積電進駐高雄楠梓產業園區，周邊也有日月光等科技大廠，樂園與其合作家庭日及員工福利方案，其中台積電員工可透過福利點數兌換鈴鹿賽道樂園票券，累計換票筆數達1.8萬筆；像是今天鈴鹿賽道樂園即有台積電員工包場卡丁車活動，企業客群逐漸成為商場重要消費來源之一。

古菊萍表示，高雄鈴鹿賽道樂園是日本鈴鹿賽車場唯一海外授權據點，開園10年來累計入園突破2290萬人次，設施搭乘超過1200萬人次，並吸引超過45萬人次參與卡丁車活動，預計今年底可望迎來第50萬名體驗者。

古菊萍指出，目前鈴鹿賽道樂園約占SKM ParkOutlets整體業績2%，若加計健身房、湯姆熊、兒童專屬的奧斯丁夢想樂園及影城等娛樂設施，娛樂業態占整體業績約3成，餐飲占約2成，商場已從傳統Outlet逐漸轉向體驗式零售模式。

她表示，近年持續導入韓系潮流及年輕化品牌，主力客群約30歲，30歲至50歲客群占比約6成。目前外國旅客占來客數約5%，多偏好購買運動品牌，不少旅客將SKM Park作為離境前最後一站。

她說，未來將持續強化餐飲與休憩空間配置，並導入更多適合家庭客群的品牌及新光三越熱門餐飲品牌，透過整合樂園、餐飲與零售，打造一站式體驗場域。