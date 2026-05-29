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燁輝6月盤價開漲盤 兩大主力鋼品產品各漲每公噸1,200元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
燁輝29日開出6月份內銷盤價，鍍鋅和烤漆兩大主力鋼品產品調漲每公噸1,200元。聯合報系資料照
燁輝29日開出6月份內銷盤價，鍍鋅和烤漆兩大主力鋼品產品調漲每公噸1,200元。聯合報系資料照

燁輝（2023）29日開出6月份內銷盤價，鍍鋅和烤漆兩大主力鋼品產品調漲每公噸1,200元；至於7月外銷接單報價均漲每公噸20美元。

燁輝表示，聯合國剛發布「2026年世界經濟形勢與展望」報告，將今年世界經濟成長率預期由2.7%下修至2.5%。戰爭推升通膨進一步挑戰全球市場動能之際，台灣卻逆勢走強，今年第1季經濟成長率達13.69%，創近39年來單季新高。

觀察鋼鐵供需近期變化，世界鋼鐵協會5月22日公布4月全球粗鋼產量為1.53億噸，年減1.9%。其中，中國大陸產量8,360萬噸，年減2.8%，為近6年來首次低於8,500萬噸，顯示去產能政策持續發酵。

其中，中物聯鋼鐵物流專委會對外表示整體市場鋼材需求仍在，成品庫存持續消耗，配合當前鋼市仍處相對旺季，需求大於供給有利鋼價穩定。

至於美國經濟表現穩健，首季經濟成長率達2%；歐洲雖受能源價格波動影響市場動能，惟2月以來製造業PMI持續穩於榮枯線之上。整體而言，顯示全球主要市場鋼鐵供需正逐步趨穩，市場韌性仍在。

原物料行情方面，中東局勢動盪推升原油、海運、能源及主要金屬價格，進一步墊高煉鋼成本，鐵礦砂價格5月均價每噸達110美元，連續4個月走升，澳洲煤礦價格本月均價亦站穩每噸180美元，使鋼材製造成本居高不下。

同時，推升國際鋼價持續走揚，不論美國指標鋼廠Nucor，或當地熱軋行情皆站上每噸1,200美元，創下2年來新高。亞洲包括中國寶武、鞍本集團，台灣中鋼（2002）、中鴻（2014）、越南河靜、和發等主要鋼廠最新盤價皆以漲盤開出，鋼價持續走揚態勢明確。

面對上述情勢，該公司為合理反映成本、維持市場秩序，並兼顧客戶競爭力的前提下，決議適時採取價格調整。

燁輝 中國大陸 聯合國

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