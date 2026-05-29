三位世界冠軍坐鎮評審陣容！第二屆Cophi盃全國咖啡挑戰賽開幕

統一企業（1216）旗下專業咖啡豆品牌 Cophi，29日在崑山科技大學舉辦「第二屆Cophi盃全國咖啡挑戰賽」，聚焦「手沖」與「拉花」兩大核心，透過模擬門市實戰，考驗咖啡師的風味掌握與技術穩定性，打造比肩國際標準的嚴謹舞台。

本屆評審團陣容全面升級，特別邀請17位具備豐富國內外賽事經驗的專家，其中陣容匯聚了三位世界冠軍。由曾任多項WCC與COE等世界級大賽評審的許寶霖出任評審長，並由WCC世界拉花冠軍謝溢宸與WCC世界沖煮大賽台灣冠軍王詩如擔綱主審，協同世界杯測冠軍劉邦禹、2026 WCC 世界拉花冠軍林紹興等專家，以嚴謹的編制與專業的評審陣容進一步提升賽事的含金量與國際視野。

賽事用豆特別選用台灣在地精品豆。手沖複、決賽指定選用阿里山「豆御香莊園」2026 年Cophi限定批次藝伎豆，莊園主曾福森曾獲2025年COE亞、季軍及阿里山精英賽特等獎；拉花賽使用蟬聯WCC世界盃拉花大賽台灣選拔賽指定用豆5年的TW365，引領選手展現深層感官詮釋。

深耕市場超過20年的統一Cophi，生豆進口市占率超過25%、年出杯量突破4 億杯。除了靈活採購與418項農殘檢測的品質把關，Cophi更透過「顧問式服務」提供客製化配方與技術支援。期盼藉由持續舉辦Cophi盃，為職人提供切磋技藝的平台，讓Cophi繼續與台灣咖啡產業攜手共創未來。