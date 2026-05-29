中華車：布局高科技產業自動化設備 推動AI轉型

中華車今天舉行股東會，通過各項議案，董事長嚴陳莉蓮指出，將整車自主研發實力，延伸應用到高科技產業的自動化設備事業，培養新成長動能。

中華車表示，已將核心技術延伸至「高科技產業自動化設備」新事業，為高科技企業提供多項客製化解決方案，持續運用人工智慧AI與數位孿生（DigitalTwin）等技術，開發高附加價值新產品。

展望今年營運，中華車指出，持續深耕「自主研發商用車」與「多品牌乘用車」雙軌策略，並積極推動人工智慧AI轉型，執行「全員AI應用賦能」計畫。

在研發與生產方面，中華車表示，深化航太級雷射掃描三次元量測應用，落實即時且高精度可視化管理，縮短新車開發週期；並運用生成式AI建構NVH知識庫，生成有效對策。

中華車指出，已整合AI視覺辨識與機械手臂，透過深度學習進行即時品質檢測與監控，已規模化複製至兩廠產線；此外建構AI電子圍籬與空拍機巡檢廠區系統，確保人員作業安全並落實設備安全點檢。

在營運與人才方面，中華車表示，應用AI對話機器人與智慧工具，提升客戶服務效能與組織運作敏捷度、節省重複性人工作業，並運用AI製作多媒體教材，加速豐富化內部訓練資源。