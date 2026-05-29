快訊

「失智依然是完整的人」曾想替林芳郁聲請輔助宣告 林靜芸同情馬英九家人

2025年職業薪資排行出爐 醫師僅第三…這群人月薪30萬霸榜

擎天崗2.0？傳國門廣場「情侶荒淫行徑」被拍瘋傳社群 驚動警方介入

聽新聞
0:00 / 0:00

SKM Park鈴鹿賽道樂園來台10周年 累積入園突破2,290萬人次

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
SKM Park Outlets 高雄草衙古菊萍總經理與Honda Mobilityland 株式会社 代表取締役社長齋藤毅合影。SKM Park Outlets／提供
SKM Park Outlets 高雄草衙古菊萍總經理與Honda Mobilityland 株式会社 代表取締役社長齋藤毅合影。SKM Park Outlets／提供

2026年適逢鈴鹿賽道樂園來台10周年，SKM Park Outlets 高雄草衙盛大舉辦10周年系列活動，在日本深受喜愛的鈴鹿賽道樂園，以10比1比例原汁原味呈現於高雄，開園十年來，累積入園人次突破2,290萬，設施搭乘人次突破1,200萬，並吸引超過45萬人次參與卡丁車賽事，展現高人氣與穩定的遊園吸引力。

鈴鹿賽道樂園以賽車娛樂為核心，將速度感、操控體驗與親子同樂元素帶入商場生活，從卡丁車、親子設施到主題活動，讓運動成為能融入日常休閒與家庭出遊的生活選擇。SKM Park Outlets 高雄草衙則以全館品牌、餐飲與娛樂資源為基礎，串聯購物、用餐與玩樂動線。此次適逢樂園10周年，商場也進一步將慶祝氛圍延伸至館內娛樂品牌，串聯湯姆熊線上賽車與滾吧保齡球大賽等同慶賽事活動，讓民眾從真實賽道、虛擬競速到趣味運動競賽，感受跨場域娛樂體驗。

在會員經營方面，鈴鹿賽道樂園自納入 SKM Park Outlets 高雄草衙整體營運後，持續整合新光三越會員資源，樂園內消費可累積會員點數，支付票價時也可使用會員點數折抵消費，讓遊憩、消費與會員回饋形成完整串聯。透過全台會員聯動活動、點數抽獎及專屬禮遇等多元機制，鈴鹿賽道樂園不僅提升會員參與度與消費黏著度，也進一步擴大品牌於全台市場的曝光與能見度。

樂園多年來也積極結合企業合作資源，累計舉辦超過100場活動與賽事，從親子出遊、好友同樂到企業包場，高雄鈴鹿賽道樂園以多元內容滿足不同客群需求。在企業福利合作方面亦積極透過多元通路拓展企業客群，在17 Life平台串聯下，成功與台積電（2330）達成合作，提供企業員工專屬票券兌換服務。目前台積電員工扣點換票筆數已累積達18,000筆，顯示樂園在親子休閒與員工福利市場具備高度吸引力。

運動 日本 高雄

延伸閱讀

澎湖秋季運動休閒觀光嘉年華開跑 用雙腳BIKE訪世界最美麗海灣

大江購物中心新櫃開幕潮 桃園首家樂高、忠青商行進駐

Sun Group打造富國島世界級觀光版圖　Sun PhuQuoc Airways正式串聯台灣市場

新北親子放電新去處…宏匯廣場150坪享樂園一站暢玩 還有家長充電區

相關新聞

入股LOPIA成進軍日本跳板？羅智先：對日本市場還在期待中

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

燁輝6月盤價開漲盤 兩大主力鋼品產品各漲每公噸1,200元

燁輝（2023）29日開出6月份內銷盤價，鍍鋅和烤漆兩大主力鋼品產品調漲每公噸1,200元；至於7月外銷接單報價均漲每公噸20美元。

三位世界冠軍坐鎮評審陣容！第二屆Cophi盃全國咖啡挑戰賽開幕

統一企業（1216）旗下專業咖啡豆品牌 Cophi，29日在崑山科技大學舉辦「第二屆Cophi盃全國咖啡挑戰賽」，聚焦「手沖」與「拉花」兩大核心，透過模擬門市實戰，考驗咖啡師的風味掌握與技術穩定性，打造比肩國際標準的嚴謹舞台。

SKM Park鈴鹿賽道樂園來台10周年 累積入園突破2,290萬人次

2026年適逢鈴鹿賽道樂園來台10周年，SKM Park Outlets 高雄草衙盛大舉辦10周年系列活動，在日本深受喜愛的鈴鹿賽道樂園，以10比1比例原汁原味呈現於高雄，開園十年來，累積入園人次突破2,290萬，設施搭乘人次突破1,200萬，並吸引超過45萬人次參與卡丁車賽事，展現高人氣與穩定的遊園吸引力。

國際扶輪3461地區與中台灣女力論壇 合辦女力領袖高峰會

推廣多元領導價值並深化中台灣女性影響力，國際扶輪3461地區與中台灣女力論壇聯合會，共同主辦的「2026女力領袖高峰會：女力領袖的格局與韌性」，29日在新民高中國際會議廳盛大登場，象徵國際服務社團與地方精英組織的深度結盟。

台股熱、置產買方轉進 5月房市顯穩

時序來到5月底，住商機構統計旗下加盟店5月份成交件數後發現，在台股強勢帶動下，資金外溢連帶影響房市，5月比起4月交易增加9.5%，也比去年增加10.5%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。