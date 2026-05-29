SKM Park鈴鹿賽道樂園來台10周年 累積入園突破2,290萬人次

2026年適逢鈴鹿賽道樂園來台10周年，SKM Park Outlets 高雄草衙盛大舉辦10周年系列活動，在日本深受喜愛的鈴鹿賽道樂園，以10比1比例原汁原味呈現於高雄，開園十年來，累積入園人次突破2,290萬，設施搭乘人次突破1,200萬，並吸引超過45萬人次參與卡丁車賽事，展現高人氣與穩定的遊園吸引力。

鈴鹿賽道樂園以賽車娛樂為核心，將速度感、操控體驗與親子同樂元素帶入商場生活，從卡丁車、親子設施到主題活動，讓運動成為能融入日常休閒與家庭出遊的生活選擇。SKM Park Outlets 高雄草衙則以全館品牌、餐飲與娛樂資源為基礎，串聯購物、用餐與玩樂動線。此次適逢樂園10周年，商場也進一步將慶祝氛圍延伸至館內娛樂品牌，串聯湯姆熊線上賽車與滾吧保齡球大賽等同慶賽事活動，讓民眾從真實賽道、虛擬競速到趣味運動競賽，感受跨場域娛樂體驗。

在會員經營方面，鈴鹿賽道樂園自納入 SKM Park Outlets 高雄草衙整體營運後，持續整合新光三越會員資源，樂園內消費可累積會員點數，支付票價時也可使用會員點數折抵消費，讓遊憩、消費與會員回饋形成完整串聯。透過全台會員聯動活動、點數抽獎及專屬禮遇等多元機制，鈴鹿賽道樂園不僅提升會員參與度與消費黏著度，也進一步擴大品牌於全台市場的曝光與能見度。

樂園多年來也積極結合企業合作資源，累計舉辦超過100場活動與賽事，從親子出遊、好友同樂到企業包場，高雄鈴鹿賽道樂園以多元內容滿足不同客群需求。在企業福利合作方面亦積極透過多元通路拓展企業客群，在17 Life平台串聯下，成功與台積電（2330）達成合作，提供企業員工專屬票券兌換服務。目前台積電員工扣點換票筆數已累積達18,000筆，顯示樂園在親子休閒與員工福利市場具備高度吸引力。