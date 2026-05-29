國際扶輪3461地區與中台灣女力論壇 合辦女力領袖高峰會

推廣多元領導價值並深化中台灣女性影響力，國際扶輪3461地區與中台灣女力論壇聯合會，共同主辦的「2026女力領袖高峰會：女力領袖的格局與韌性」，29日在新民高中國際會議廳盛大登場，象徵國際服務社團與地方精英組織的深度結盟。

這場重量級論壇，更邀請到現任地方創生基金會董事長陳美伶、上銀科技（2049）總經理蔡惠卿、禮客Leeco Outlet董事長翁素蕙、明華園戲劇總團首席孫翠鳳等四位在不同領域綻放異彩的領袖，共談新時代的「柔性影響力」。

國際扶輪3461地區總監蔡陽明表示，扶輪社長期關注多元共融，今年特別感謝「中台灣女力論壇聯合會」願意共同擔綱主辦，透過該聯合會強大的女性精英網絡，讓論壇的影響力從公益服務延伸至產業與文化。

另外，論壇也邀請長年在提升女性地位及關懷社會公益有卓越貢獻的「國際崇她社31區」台中社、台中二社及台中三社所有熱心公益的女性伙伴；還有世界華人工商婦女企管協會大台中分會、台中市分會、南投分會、華鳳分會、華寶分會、彰化分會、華董分會，共同集結中部地區的女性領袖共襄盛舉，期盼透過女性社團之間的對話，共創社會新價值。

中台灣女力論壇聯合會會長、同時也是台中教育大學管理學院院長林欣怡則強調，四大社團的結合是「資源共享、理念對接」，目標是讓中台灣成為全台最具包容性與創新動能的女力基地。

本次論壇最受矚目的亮點，在於集結了四大指標性女性領袖，分別從政策推動、精密工業、品牌經營及藝術推廣四大面向進行深度對話與分享。

其中，陳美伶發表「女性領導之格局與韌性─從公部門到跨領域領導」專題演講，分享如何透過女性溫柔且堅韌的特質，推動政策與帶動台灣鄉鎮轉型。

蔡惠卿身為精密機械業第一位女性領袖，現場解密在男性為主的剛性產業中，女性如何發揮個人特質建立產業影響力。

翁素蕙分享自身從科技領域創業，透過資本與平台放大規模，從而進行跨產業整合，最後延伸至公益活動與全球布局的經營心法。

孫翠鳳作為台灣歌仔戲的代名詞，分享在藝術傳承的艱辛路上，如何突破框架，讓傳統文化與現代世界接軌。

論壇除了專題演講外，第二階段則是安排「女性領袖跨界對談」，探討女性領導者如何平衡職場、生活與社會責任，並培育下一代青年女性接班人。

值得一提的是，論壇最後特別邀請兩位國際扶輪女性前總監現身說法，分享她們如何從執業醫師，轉身帶領國際性組織的卓越經驗，為新一代女性領袖分享心得，贏得滿堂喝采。