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SCFI運價指數大漲15% 遠東到美西飆漲3成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

趕著北美關稅落日，搶倉需求出籠，運價指數連五漲，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數大漲353.58點至2,571.73點，周漲幅15.94%。

四大主要航線都狂飆，美西線重返4,000美元關卡，美東線站上5,000美元關卡。

遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)達4,149美元，較前一期上漲995美元，周漲幅31.54%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)達5,333美元，較前一期上漲1,020美元，周漲幅23.64%。

根據最新一期出爐運價，其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,475美元，較前一期上漲570美元，周漲幅29.92%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,750美元，較前一期上漲543美元，周漲幅16.93%。

萬海（2615）總經理謝福隆證實，海運市場自5月以來已重現「大搶艙」多頭榮景，全球貨主趕在美國政府對進口商品課徵的10%臨時關稅於7月24日到期前，全力搶艙出貨。不只是台灣、大陸，整個東南亞市場都在爭搶艙位，希望貨物能趕在期限前運抵北美。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)較前一周上漲22美元，周漲幅3.76%，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU(20呎櫃)與前一周持平、遠東到韓國每TEU(20呎櫃)較前一周上漲7美元。

貨攬業者表示，整體而言，6月上旬市場仍維持偏緊態勢，後續仍需持續觀察中東局勢、油價與港口狀況變化。

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