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配客嘉攜手產業、公益團體 每月創造逾550人就業機會

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣科技業蓬勃發展，供應鏈周邊需求同步升溫，延伸帶動循環經濟與公益就業契機。長年推動循環包裝於產業應用的環保科技社會企業配客嘉（PackAge+）表示，科技大廠與旗下供應鏈近年導入循環包裝，帶動周邊庇護工場、身心障礙者社區日間作業設施（簡稱小作所）等合作，透過承接包裝清潔創造庇護性就業與作業訓練機會，今年更首度整合北、中、南三所特教學校職訓課程。在多元產業企業導入循環包裝的需求帶動下，截至今年5月底，每月平均創造550位以上弱勢團體就業機會。

配客嘉長年推動循環包裝解決方案，攜手半導體龍頭、面板大廠、智慧製造、醫療、電商、零售等業者將循環包材導入產業營運流程，助力企業減少範疇三碳排，同時將回收後的清潔消毒與整備作業委由各縣市社福單位執行，讓減碳、減廢與公益就業整合於循環系統中同步實現。

配客嘉創辦人暨執行長葉德偉表示，過往庇護工場、小作所代工作業多集中於三節禮盒等節慶需求，容易受淡旺季影響，配客嘉期望透過循環包裝系統中必要的清潔流程，為社福單位創造穩定且可長期承接的工作機會。為促進各方穩定合作，配客嘉建置清潔規範、包裝調度與溝通機制，並定期將循環包裝送至第三方 SGS 檢驗，確保循環包裝供產業長期安心使用，公益單位更因此成為支持循環經濟運轉的重要角色。

葉德偉補充，隨著科技業蓬勃發展，科技大廠與供應鏈穩定合作，不少業者更預計擴大導入，「配客嘉不僅致力協助產業供應鏈有效降低範疇三碳排，同時與國內外減碳政策接軌，也樂見更多公益團體因此獲得工作機會」。

配客嘉持續攜手地方庇護工場與小作所合作，今年公益支持網絡進一步延伸至特教校園。配客嘉攜手科技業者與國立新竹特殊教育學校、台中特殊教育學校、台南特殊教育學校跨界合作，首度將循環包裝清潔導入職業訓練課程，深化公益支持網絡。

除了將循環包裝清潔轉化為公益工作機會，今年5月，配客嘉也將在電商端配送的循環紙箱捐贈至臺中市私立宜家社會福利慈善基金會旗下食物銀行，協助分裝與運送每月近2,000公斤的愛心物資。

葉德偉表示，配客嘉希望成為企業與公益之間的橋樑，讓減碳、減廢與弱勢就業能在同一套循環系統中同步實現。未來持續努力擴大公益合作網絡，邀請更多企業、社福單位與地方公益團體共同參與，讓循環系統不只為產業減碳，也能成為台灣邁向環境永續與社會共融的重要平台。

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