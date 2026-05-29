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台股熱、置產買方轉進 5月房市顯穩

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

時序來到5月底，住商機構統計旗下加盟店5月份成交件數後發現，在台股強勢帶動下，資金外溢連帶影響房市，5月比起4月交易增加9.5%，也比去年增加10.5%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，在股市帶動下，房市傳來佳音，雖然房市漲幅不如股市，但許多投資人認為房市有保本作用，更願意轉進房市，特別是優質房產，因而蛋黃區買氣反而更強。

縱觀各縣市各有消長，本月北市年增21%，新北年增23.1%，桃園年減3.6%，台中年減3.7%，台南年增29.5%，高雄年減20.5%，全台年增10.5%。而與上月相比，北市月增8.7%，新北月增2.6%，桃園月增3.1%，台中月減4.4%，台南月增30.2%，高雄月減10.5%，全台月增9.5%，徐佳馨認為，面對未來市況，雖然央行略有鬆綁，但因為股市熱，資金仍屬於緊俏狀態，交易狀況約要第2季後才會明朗。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，蛋黃買氣逐漸加溫，顯見買方對市場態度更為明確，不過利率攀高等壓力，對買氣是一大影響，中長線來說，由於大選在即，加上過熱股市上確實需要一個出口，應不至於出現政策緊縮，若無重大衝擊應能讓買氣回穩，2026年應是穩中求進的一年。

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