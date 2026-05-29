台股熱、置產買方轉進 5月房市顯穩

統一今日舉行股東會，董事長羅智先表示，雖然經濟情勢仍不穩定，仍要不斷成長。對於去年獲利衰退，羅智先則說，是因為很多一次性的費用認列，但今年看第一季的表現，今年要重回成長軌道還是可以期待。

2026-05-28 11:33