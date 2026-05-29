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板橋海砂屋「林園天廈」等到都更了！15層新住宅拚2029年完工

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
海砂屋多年來一直是居民心中的不定時炸彈。新北市城鄉局／提供
海砂屋多年來一直是居民心中的不定時炸彈。新北市城鄉局／提供

板橋知名海砂屋都更案終於有重大進展，位於板橋林家花園旁、屋齡超過30年的海砂屋「林園天廈」，在新北市政府協助下，在29日正式核定實施都市更新，將進入拆除重建階段。44戶住戶多年來飽受海砂屋安全疑慮困擾，如今終於迎來重建曙光，未來將搬進全新的15層住宅大樓。

新北市都市更新處表示，「林園天廈」位於板橋區府中路及南雅西路二段街廓範圍，基地面積約635平方公尺，現況為12層樓鋼筋混凝土建築，共有44戶。該建物於1988年完工，屋齡已超過30年，經鑑定為海砂屋，長期存在結構安全疑慮。

這棟海砂屋多年來一直是居民心中的不定時炸彈，不僅住戶長期擔心居住安全，外牆磁磚剝落問題也影響周邊居民與用路人安全，因此地方持續關注都更進度，希望盡速完成重建。

都更處表示，市府透過都更推動辦公室提供專業諮詢與輔導，並由都更推動師協助住戶於2021年成立更新會，期間市府多次召開協調會整合住戶意見，並透過法規調整協助解決停車空間等爭議問題。社區於2023年取得多數決同意後，正式提出事業計畫及權利變換計畫申請，歷經審議後，終於在今年5月完成核定實施。

未來基地將興建1棟地上15層、地下3層的集合住宅大樓，預計2029年下半年完工。對住戶而言，不僅可擺脫多年來居住在危樓中的壓力，也可望獲得更安全、舒適的居住環境。

新北市都市更新處長康佑寧表示，海砂屋具有高度重建急迫性，市府除加速海砂屋都更案件審議外，也透過提供容積獎勵等措施，提高住戶參與重建意願。除了傳統都市更新外，民眾也可透過防災都更2.0及危老重建等多元途徑推動社區重建。

截至2026年5月20日止，新北市多元都更案件累計申請達2,259案，核准案件達1,607案。另為加速改善危險老舊建築，市府也推動「危險建築物580專案計畫」，凡於2027年8月31日前取得超過50%住戶整合意願的社區，即可提出申請，由市府及新北住都中心提供評估與輔導資源，協助社區加速重建，提升居住安全與城市環境品質。

板橋「林園天廈」更新後模擬圖。新北市城鄉局／提供
板橋「林園天廈」更新後模擬圖。新北市城鄉局／提供

外牆磁磚剝落問題也影響周邊居民與用路人安全。新北市城鄉局／提供
外牆磁磚剝落問題也影響周邊居民與用路人安全。新北市城鄉局／提供

都更 海砂屋 板橋 林家花園

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