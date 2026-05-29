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台肥名列減碳前段班 台中廠碳費徵收費率從300元降為10元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
台肥公司台中廠積極投入減碳具體行動，提出自主減量計畫並經審查通過，適用排放量調整係數0.2。台肥提供
台肥公司台中廠積極投入減碳具體行動，提出自主減量計畫並經審查通過，適用排放量調整係數0.2。台肥提供

台肥29日表示，台中廠DeN2O減量工程引進國際領先技術，已成功將製程溫室氣體排放量大幅削減90%，近日又獲環境部認定符合「高碳洩漏風險」資格，獲得0.2的排放量調整係數，意即碳費徵收費率從300元大幅降低為10元，名列減碳前段班。

台肥總經理陳右欣指出，台肥引入先進減量技術，但減量額度平均成本相當低廉，是台肥落實 ESG（環境、社會、公司治理） 的核心里程碑，預計將為公司省下可觀碳費支出，綠能佈局成為最強省錢神盾。

根據數據對比，在未實施減量工程前，台肥需負擔之碳費單價為每噸 300元，通過自主減量計畫之後，碳費單價不僅因達成減量目標降至優惠價每噸 50 元，且排放總量也大幅下降。得到「高碳洩漏風險」資格之後，獲得 0.2調整係數，適用碳費徵收費僅為10元，展現減碳與節費效益。

台肥指出，硝酸製程一直是化肥產業的主要碳排來源，其排放的氧化亞氮（N2O）對氣候影響極大。為了正面迎擊碳權與碳費挑戰，台肥決定採用KBR DeN2O三級減量技術，與其他減少碳排措施相比，減量額度之平均成本可說是物美價廉。該技術透過高溫觸媒分解原理（工作溫度需 ≥ 650°C），將 N2O有效轉化為無害的氮氣與氧氣，並整合尾氣加熱器與 Expander 能量回收系統，在不影響主製程生產能效的前提下，強化資源之循環利用。

台肥強調，此次工程最令人振奮的在於顯著的「經濟減壓」效益。隨著台灣碳費制度上路，企業的減碳效率直接關係到獲利表現。對台肥而言，「DeN2O 減量工程」不單是一項環保投資，更是「高回報的經營策略」。透過技術創新，除了達成減碳目標的，也優化資源回收能效，而且確保台肥在國內外低碳供應鏈中的領先地位。

台肥 碳費 減碳

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